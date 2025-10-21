Oglas

Predsjednik u vatikanu

Milanović se idući tjedan sastaje s papom Lavom XIV.

author
Hina
|
21. lis. 2025. 16:47
Papa Lav
Remo Casilli / REUTERS

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sljedeći će tjedan službeno posjetiti Vatikan gdje će ga u privatnu audijenciju primiti papa Lav XIV., potvrdio je Hini u utorak Ured predsjednika.

Oglas

Milanović će u Vatikanu biti 31. listopada. Osim što će ga primiti papa, Milanović će se u Vatikanu sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom tajništvu Svete Stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.

Milanović je tijekom svog prvog predsjedničkog mandata bio u Vatikanu 2021. i sastao se s papom Franjom.

Tada je pozvao papu u posjet Hrvatskoj no to se nije realiziralo.

Na Franjinom ispraćaju bio je u travnju ove godine, kao i premijer Andrej Plenković.

Teme
papa lav papa lav xiv vatikan zoran milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ