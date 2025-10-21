Milanović se idući tjedan sastaje s papom Lavom XIV.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sljedeći će tjedan službeno posjetiti Vatikan gdje će ga u privatnu audijenciju primiti papa Lav XIV., potvrdio je Hini u utorak Ured predsjednika.
Oglas
Milanović će u Vatikanu biti 31. listopada. Osim što će ga primiti papa, Milanović će se u Vatikanu sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom tajništvu Svete Stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.
Milanović je tijekom svog prvog predsjedničkog mandata bio u Vatikanu 2021. i sastao se s papom Franjom.
Tada je pozvao papu u posjet Hrvatskoj no to se nije realiziralo.
Na Franjinom ispraćaju bio je u travnju ove godine, kao i premijer Andrej Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas