Je li Sabor mjesto za odmor? Jandroković uzvratio na kritike zbog Piletića

„Licemjerno je govoriti o tome da jednako radi jedan saborski zastupnik i ministar resora na čijem je čelu bio ministar Piletić. Dakle, ne radi se o tome da zastupnik malo radi, nego se radi o tome da je ova pozicija ministra bila izrazito zahtjevna i da se on trošio kroz ove četiri godine zaista sa svim svojim potencijalima, vremenom i energijom”, kazao je Jandroković.