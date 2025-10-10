Milanoviću stigle tri kandidature za šefa Vrhovnog suda

Predsjednik u narednih osam dana o kandidatima treba zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda, koju čine svi suci, te saborskog Odbora za pravosuđe. Nakon njihovih mišljenja predsjednik u roku od 15 dana jednog od kandidata treba predložiti Hrvatskom saboru. Ukoliko ne predloži ni jednog od njih ili Hrvatski sabor nikoga ne izabere DSV treba poništiti javni poziv i u narednom roku od osam dana objaviti novi.