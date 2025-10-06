Kandidati za predsjednika Vrhovnog suda još danas se mogu javiti na javni poziv

Kandidati za predsjednika Vrhovnog suda još danas mogu se javiti na javni poziv iako je rok od 30 dana od objave poziva u Narodnim novinama istekao jučer, 5. listopada, s obzirom da je poziv objavljen 5. rujna. Ali, kako je zadnji dan roka neradna nedjelja, istek roka pomiče se na prvi sljedeći radni dan. Tako da kandidati još danas sve do ponoći mogu podnijeti kandidature, a ne kako je Faktograf objavio da rok za prijavu ističe u nedjelju, piše Večernji.