Milanović neće predložiti nikoga od prijavljenih za predsjednika Vrhovnog suda

Predsjednik Republike neće predložiti nikoga od prijavljenih na javni poziv od 6. srpnja za predsjednika Vrhovnog suda, priopćili su iz Ureda predsjednika.
"Predsjednik Republike neće predložiti Hrvatskom saboru nikoga od prijavljenih na javni poziv od 6. srpnja 2025. za mjesto predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH.
Prema Ustavu RH, Predsjednik Republike jedini je ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, a mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuća za Predsjednika Republike kao predlagatelja", napisali su.
Podsjetimo, novi javni poziv za izbor predsjednika Vrhovnog suda privukao je samo jednu kandidatkinju, i to, prof. dr. sc. Aleksandru Maganić, ne Sandru Artuković Kunšt, za koju je predsjednik Zoran Milanović prije najavio da će je ponovno predložiti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
