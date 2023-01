Pupovac: Dačić ne dolazi zbog prošlosti, nego kao zalog za buduće odnose

Podijeli :

Milorad Pupovac (SDSS) i Tomislav Žigmanov (Demokratski savez Hrvata u Vojvodini) održali su konferenciju za novinare na kojoj su potpisali usuglašenu Deklaraciju o suradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.

Htio bih izraziti zadovoljstvo što je naš prijatelj Tomislav Žigmanov danas u Zagrebu i što ćemo potpisati Deklaraciju o suradnji, rekao je Pupovac na početku.

“Deklaracija o suradnji sadrži sve ključne, vitalne točke od interesa za Hrvate u Srbiji, kao i za Srbe u Hrvatskoj, a koje se tiču i svih prava i okolnosti u kojima se ta prava ostvaruju”, rekao je Pupovac.

Pupovac je rekao i da mu je drago što će Žigmanov biti i na domjenku SNV-a na Badnjak.

“Nisam slučajno ovdje. Nismo slučajno ratificirali i danas potpisali dokument o našoj suradnji, ona je posljedica isto tako bogate i raznovrsne suradnje kad su u pitanje institucije hrvatske zajednice u Republici Srbiji i srpske u Republici Hrvatskoj od političkih stranaka, preko kulture, informiranja, obrazovanja, kroz razmjenu iskustava i kulturnih praksi i sadržaja pa do sporta. Ovdje sam da posvjedočim ono što je temeljno poslanje i misija Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a to je da osim stvaranja ključnih pretpostavki za poboljšanje položaja hrvatskog naroda u Republici Srbiji, da to činimo odgovorno i artikuliranjem toga interesa da stvaramo prakse koje će omogućiti da se ta platforma realizira u širim državnim, društvenim i narodnosnim okvirima. U tom smislu naša suradnja sa srpskom zajednicom u RH je prirodna jer je dio naših temeljnih političkih okvira”, rekao je Žigmanov.

Dvojac je potom potpisao deklaraciju.

S Dačićem se sutra ne nalaze zbog prošlosti niti toga što je tko u prošlosti govorio, rekao je Pupovac. “Nalazimo se zbog toga da bismo radili zaloge za drugačiju budućnost Srba i Hrvata. Ja sigurno zbog življenja u svom pamćenju imam mnoga lica i u mom pamćenju imam mnoge glasove koji su u prošlosti govorili jezikom koji nije za jezik budućnosti. Ali sam s mnogima od tih ljudi stvarao budućnost Hrvatske, i europsku i susjedsku. Tako da očekujemo da ćemo svi biti posvećeni, ne etiketama, nego onome što zapravo trebamo činiti da bismo imali drugačije odnose i drugačiju budućnost”, rekao je Pupovac.

“Nema nikakve sumnje da će u ovom ili onom formatu, više ili manje formalnom, biti razgovora između delegacije vlade Republike Srbije i izaslanstva Vlade Republike Hrvatske”, rekao je Pupovac, kazavši da će se na vrijeme znati sve forme koje će ti razgovori imati.

“Gospodin Žigmanov i ja smo što se nas tiče učinili sve da do toga dođe, ali ne i da formatiramo te razgovore”, rekao je Pupovac, dodavši da je siguran da će ti razgovori biti važni, u kojoj god se formi dogodili.

“Sutrašnji razgovori će otvoriti vrata za nove susrete i za nove razgovore”, rekao je.

Žigmanov je rekao da je njihova uloga bila uloga posredovanja u tome da Ivica Dačić dođe u Hrvatsku. “Naravno da su kabineti tijela vlasti koji su zaduženi za vanjske poslove i odgovorni za međudržavnu suradnju za pretpostaviti imali neku komunikaciju”, rekao je Žigmanov.

Upitan kako je došlo do posjeta Dačiću, Žigmanov je rekao da on nije adresant za takvo pitanje, ali da vjeruje da je sazrela svijest.

Žigmanov je dodao i da misli da će se dogoditi i pomak po pitanju nestalih.

“Jedno od pitanja je i unapređenje manjinske zajednice”, rekao je Žigmanov, dodavši da je Srbija napravila iskorak time što je pripadniku manjine, u ovom slučaju hrvatske, dala da vodi ministarstvo. “Iz vizure onoga što su Hrvati očekivali kao prvi korak to je i više nego dovoljno”, rekao je Žigmanov.

Novinari su Žigmanova upitali i je li ga srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nagovarao da organizira odlazak Ivice Dačića u Hrvatsku.

“On je rekao da se založimo da do toga dođe. Mi se za to zalažemo već dvije godine, otkako je u Petrovaradinu bio ministar Gordan Grlić Radman”, rekao je Žigmanov.

Infrastrukturno je pripremljeno sve što se može pripremiti za bilo koju formu susreta, ali ne očekujemo da će biti samo jedan format, nego da će biti barem dva i ostavimo to da se deklarira od strane onih čije povjerenje nam je važno i čije povjerenje mi imamo, rekao je Pupovac.

Upitan hoće li biti riječi o Kosovu, Pupovac je rekao da on i Žigmanov rade na bilateralnim odnosima Hrvatske i Srbije i nikakvim drugim.

Upitan za susret s predsjednikom Zoranom Milanovićem, Žigmanov je rekao da nije bio u komunikaciji s Milanovićem kad je u pitanju sutrašnji događaj, budući da će sutra u posjet SNV-u doći predstavnici izvršnog segmenta vlasti. “Nastojat ću da sutra imam bilateralni susret s predstavnicom srpske zajednice u segmentu vlasti, gospođom Anjom Šimpragom”, rekao je Žigmanov.

“Postoji jedan otegotni segment kad su u pitanju hrvatski i srpski odnosi, međutim, moramo znati da je život puno bogatiji. Republika Srbija s Republikom Hrvatskom ima godišnju razmjenu blizu milijardu eura i među deset je država kad je u pitanju vanjskotrgovinski politički okvir.

Ne možete ne primijetiti da Saša Matić hara Hrvatskom, rekao je Žigmanov. “Nećemo biti Saša Matić i u dva dana napuniti arene u Zagrebu, Splitu ili Osijeku”, rekao je Žigmanov, dodavši da će se truditi unaprijediti odnose.

Zvali smo ga više puta, rekao je Pupovac o Milanoviću. “Ove godine nismo, zato što smo se malo umorili od pozivanja”, rekao je Pupovac.

Inače, Tomislav Žigmanov, kao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, sudjelovat će i na tradicionalnom božićnom prijemu SNV-a “Hristos se rodi – Vaistinu se rodi!”, gdje će uz Ivicu Dačića, prvog potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova predstavljati Vladu Republike Srbije. Prijem će se održati na Badnjak, 6. siječnja 2023. s početkom u 12 sati.

