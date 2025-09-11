Oglas

Odluka o sukobu interesa

Ministar Butković o Odluci Povjerenstva: Koristit ću sve pravne lijekove

author
Hina
|
11. ruj. 2025. 18:51
Oleg Butković
Sime Zelic / PIXSELL

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u četvrtak da je o Odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje ga je kaznilo s tri tisuće eura, informiran iz medija, moći će ju komentirati kada je službeno zaprimi te je najavio da će koristiti sve pravne lijekove.

U odgovoru Hini ministar Butković naglasio je kako u odluci ima određenih nelogičnosti i nedosljednosti.

Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo je potpredsjednika Vlade i ministra prometa Olega Butkovića s 3000 eura zbog posredovanja u zapošljavanju. Povjerenstvo je postupak protiv Butkovića pokrenulo na temelju službene dužnosti, na osnovu objave u medijima o prepisci putem Viber poruka s nekadašnjom državnom tajnicom Josipom Pleslić (prije Rimac), a vezano za zapošljavanje mladog inženjera Ante Grgurića u Institutu IGH.

"O sadržaju Odluke Povjerenstva informiran sam iz medija, tako da ću je moći detaljnije komentirati kad je službeno zaprimim",  rekao je ministar Butković u odgovoru Hini.

"Ono što već sada mogu najaviti, je da ću koristiti sve pravne lijekove koji mi stoje na raspolaganju jer u Odluci ima određenih nelogičnosti i nedosljednosti, a raspolažem i ozbiljnim indicijama koje dovode u pitanje objektivnost samog Povjerenstva", dodao je.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

