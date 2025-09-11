Kako dalje piše banjalučki medij, vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici ocijenila da je slovenska zabrana ulaska Dodiku bila „bez jasne pravne osnove i razloga te da se radi o izravnom miješanju u unutarnje poslove i kršenju međunarodnih konvencija“. Dodali su da taj potez predstavlja korak unatrag u odnosima i europskoj perspektivi regije.