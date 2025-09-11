odgovor zbog Dodika
Republika Srpska uzvraća udarac Sloveniji: Zabranila ulazak slovenskoj predsjednici i ministrici vanjskih poslova
Kao odgovor na slovenske sankcije protiv Milorada Dodika, vlada Republike Srpske zabranila je ulazak u entitet slovenskoj predsjednici Nataši Pirc Musar i ministrici vanjskih poslova Tanji Fajon.
Nakon što je slovenska vlada zabranila ulazak smijenjenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u Sloveniju , uslijedio je odgovor iz Banja Luke.
Vlada Republike Srpske tako je zabranila ulazak u entitet slovenskoj predsjednici Nataši Pirc Musar i ministrici vanjskih poslova Tanji Fajon. Kako javlja Radiotelevizija Republike Srpske, vlada je entitetskom Ministarstvu unutarnjih poslova naložila da sankcioniranim političarkama spriječi ulazak na teritorij Republike Srpske te ih isprati izvan njezinih granica.
Kako dalje piše banjalučki medij, vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici ocijenila da je slovenska zabrana ulaska Dodiku bila „bez jasne pravne osnove i razloga te da se radi o izravnom miješanju u unutarnje poslove i kršenju međunarodnih konvencija“. Dodali su da taj potez predstavlja korak unatrag u odnosima i europskoj perspektivi regije.
Pritom se postavljaju brojna pitanja o izvedivosti i zakonitosti mjere koju je usvojila Vlada Republike Srpske. Prije svega zato što je područje vanjske politike u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, dok je provedba graničnih kontrola zadatak Granične policije BiH.
