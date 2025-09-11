Povjerenstvo kaznilo Butkovića s 3000, Milanovića i Obuljen Koržinek s 530 eura

Novčana kazna Butkoviću od 3000 eura donijeta je zbog zloupotrebe posebnih prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, a uzimajući u obzir otegotne okolnost, što dugi niz godina obavlja razne visoke dužnost i što je već imao povrede pored Povjerenstvom, te olakotnu okolnost što od 2019. nisu prijavljene nove povrede o Zakon o sprečavanju sukoba interesa.