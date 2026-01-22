PRAVILNIK O PEDAGOŠKIM MJERAMA
Ministar popustio liječnicima oko ispričnica. U javnoj raspravi pojavio se novi prijedlog
Jesenas je izgledalo da su nakon dugo vremena, možda čak i prvi puta, ministar obrazovanja Radovan Fuchs i školski sindikati suglasni oko neke teme. Riječ je o ograničavanju neograničene mogućnosti roditelja da opravdavaju izostanke učenika s nastave.
Tih dana bili su objavljeni podaci o izostancima učenika u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2024./2025. prema kojima je ukupno bilo čak 40,2 milijuna izostanaka, a od čega 39,5 milijuna opravdanih. Svaki učenik u prosjeku je imao 89,8 izostanaka.
Još je više zabrinjavao podatak o čak šest milijuna izostanaka više nego deset školskih godina ranije, iako se u međuvremenu broj učenika smanjio za 53 tisuće. Pa je zaključeno da rekordnim brojkama izostanaka kumuje neograničena mogućnost roditeljskog opravdavanja izostanaka do tri dana bez podastiranja liječničke ispričnice ili neke druge potvrde.
Najavljeno kresanje roditeljskih ispričnica
Da bi tom trendu stao na kraj, ministar Radovan Fuchs najavio je tada da će, uz zabranu mobitela u školama, u paketu predstojećih izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera roditeljske ispričnice biti ograničene na dvije u polugodištu od najviše tri dana, dok bi za sve preostale izostanke bila potrebna ispričnica liječnika obiteljske medicine.
Učitelji i učiteljski sindikati podržali su tada ministrovu inicijativu no uslijedila je vrlo burna reakcija liječnika obiteljske medicine. Iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) oštro su poručili da bi ih "novo administrativno opterećenje pisanja ispričnica za blaga stanja, koja prolaze sama od sebe i koja roditelj može sam opravdati, dodatno opteretilo".
Štoviše, Fuchsu su dodatno poručili "da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole i jesu li one (škole) potpuno izgubile svoju odgojnu funkciju". Nakon toga su 'zaratili' učitelji i obiteljski liječnici javno se prepucavajući, svaki sa svojim argumentima.
Odustajanje pod pritiskom liječnika?
Čini se da je pritisak liječnika na resornog ministra i Ministarstvo bio prevelik budući da u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, koji je 8. siječnja pušten u e-Savjetovanje, nema ni traga najavljivanom ograničavanja roditeljskih ispričnica. Spomenuti dio članka 4. važećeg Pravilnika koji je regulira tu praksu trebao bi po tome ostati nepromijenjen.
Sam ministar Fuchs je 12. siječnja, povodom otvaranja javne rasprave, izjavio da se izmjenama i dopunama Pravilnika "dodatno učvršćuju pravila o korištenju mobitela u školama te jasnije uređuju neopravdani izostanci učenika, osobito u slučajevima pritiska roditelja na škole". No o ograničavanju roditeljskih ispričnica nije rekao ni riječi.
Sindikat: Ograničiti roditeljske ispričnice
Istoga dana reagirao je Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NSZSŠH) držeći da je Ministarstvo podleglo pritisku liječničkih strukovnih udruga, konkretno KoHOM-a. Predsjednik tog sindikata Zrinko Turalija pozvao je članove da se u savjetovanju prvenstveno očituju na izostanak rješenja za neograničeno roditeljsko opravdavanje izostanaka, što smatraju najvećim problemom.
Stoga su predložili da stavak 3. članka 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera glasi: "Roditelj može, najviše dvaput tijekom svakog polugodišta, opravdati izostanak svog djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka."
I doista, dva tjedna nakon stavljanja u javnu raspravu, na predložene izmjene Pravilnika već je dospjelo više od 230 komentara, većinom nastavnika iz osnovnih i srednjih škola.
Najviše ispričnica kada se pišu testovi
Ovako glase neki od tih komentara:
"Roditelji opravdavaju izostanke bez stvarnih zdravstvenih razloga, štiteći dijete od moguće nespremnosti za ispite, provjere znanja ili izostanka motivacije za sudjelovanje u nastavi."
"Pojedini učenici imaju više stotina sati izostanaka godišnje samo na osnovi takvih (roditeljskih) ispričnica pa smatram kako je nužno, što hitnije, ogračiniti njihov broj na ranije navedeni. Tako bi učenici svojim redovitim prisustvom na nastavi uspješnije savladavali gradivo."
"Posebno je uočena pojava ciljane zlouporabe ove odredbe u dane pisanih provjera znanja, kada učenici izostaju s nastave, a izostanak im, samo za taj dan, opravdava roditelj. Time se narušava načelo jednakosti među učenicima, otežava objektivno vrednovanje znanja te dovodi u pitanje pedagoška svrha nastavnog procesa."
Hoće li liječnici slati ispričnice u e-dnevnik?
U komentarima ima konkretnih prijedloga da se ograniči postojeća mogućnost neograničenog roditeljskog opravdavanja učeničkih izostanaka, a da liječnici obiteljske medicine pritom ne trpe pritisak zbog kojeg su se unaprijed pobunili.
"Liječničke ispričnice liječnici mogu uz Carnetovo dopuštenje izravno slati u e-dnevnik kao što sada mogu i roditelji", glasi prijedlog u jednom od komentara.
Ako bi se i liječnicima omogućilo da kroz sustav e-građani pošalju ispričnicu razredniku u e-dnevnik, tada bi se, prema tom prijedlogu koji ima dosta pobornika, u Pravilnik unijela sljedeća formulacija: "Potvrda liječnika može se dostaviti i u elektroničkom obliku, sukladno važećim propisima."
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u e-Savjetovanju bit će otvoren do 7. veljače.
