Ministar popustio liječnicima oko ispričnica. U javnoj raspravi pojavio se novi prijedlog

Čini se da je pritisak liječnika na resornog ministra i Ministarstvo bio prevelik budući da u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, koji je 8. siječnja pušten u e-Savjetovanje, nema ni traga najavljivanom ograničavanja roditeljskih ispričnica. Spomenuti dio članka 4. važećeg Pravilnika koji je regulira tu praksu trebao bi po tome ostati nepromijenjen.