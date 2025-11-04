roditeljske ispričnice
Učitelji uzvraćaju liječnicima: "Ne mogu roditelji sami procjenjivati zdravlje djece"
U vezi prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kojim se planira ograničiti mogućnost opravdavanja izostanka učenika od strane roditelja, koji kritizira Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, oglasila se Školska zbornica, najveća učiteljska grupa.
Podsjećamo, na prijedlog Ministarstva kojim se planira ograničiti mogućnost opravdavanja izostanaka učenika od strane roditelja, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) je reagirala oštrim priopćenjem u kojemu su upozorili da bi te izmjene značile novo administrativno opterećenje za liječnike, istaknuvši da neće pristati na to da se problem izostanka iz škole prelama preko obiteljske medicine.
Na priopćenje sada je reagirala najveća učiteljska grupa Školska zbornica, poslavši Otvoreno pismo koje prenosimo u nastavku:
"Svjesni smo svih poteškoća u kojima se nalazi hrvatsko zdravstvo, a posebice sustav obiteljske medicine. Nedostatak liječnika, pretrpane čekaonice i gomila administrativnih poslova dovode do preopterećenosti liječnika. To su problemi koji opterećuju vaš sustav, a neki od njih prisutni su i u našem sustavu. Stoga vas kao dionike javnih službi potpuno razumijemo i pružamo vam punu podršku u njihovom rješavanju.
Ipak, kao učitelji i nastavnici koji svakodnevno radimo s učenicima u hrvatskim školama, želimo izraziti duboku zabrinutost zbog vašeg oštrog protivljenja najavi ministra Radovana Fuchsa o ograničavanju broja roditeljskih ispričnica i mogućnosti da roditelji sami opravdaju izostanak djece do tri dana."
"Učitelji su često nemoćni kad roditelji neopravdano ostavljaju djecu"
"Smisao ove promjene nije kažnjavanje roditelja ili zatrpavanje liječnika obiteljske medicine dodatnim poslom, nego nužna regulacija koja se pokazala potrebnom zbog široko rasprostranjenog zloupotrebljavanja prava na opravdavanje izostanaka. Prevelik broj neopravdanih ili sumnjivih izostanaka negativno utječe na nastavu, redovitost izvršavanja obveza i uspjeh učenika, narušava radnu disciplinu i otežava učiteljima i nastavnicima planiranje i provođenje kvalitetnog obrazovnog procesa.
Učitelji su često nemoćni kad roditelji neopravdano ostavljaju djecu kod kuće uz opravdanja koja nisu argumentirana niti povezana sa zdravljem učenika. Pri tome se zanemaruje važnost redovitog pohađanja nastave kao temeljne pretpostavke uspjeha u obrazovanju i ravnopravnosti svih učenika. Iz iskustva znamo da nepravovremeno i neargumentirano opravdavanje izostanaka može izmaknuti kontroli, otežavajući sustav evidencije i posljedično ugrožavajući kvalitetu odgojno-obrazovnog rada."
"Odgovornost našeg sustava je poučavanje djece, a vašeg briga za njihovo zdravlje"
"Svaki sustav ima svoju zadaću i odgovornost. Odgovornost našeg sustava je poučavanje djece, a vašeg briga za njihovo zdravlje. Ne možemo prihvatiti argumentaciju da se određena zdravstvena stanja djece mogu samo tako okarakterizirati kao benigna te u tom smislu odgovornost za procjenu zdravstvenog stanja djeteta prebaciti na roditelje. Niti mi u našem sustavu ne pristajemo na to da osobe koje nisu naše struke procjenjuju znanje učenika, stoga vjerujemo da ni vi ne biste pristali na to da osobe izvan vaše struke procjenjuju zdravstveno stanje djece. Ako prihvatimo takav model, uskoro bismo mogli doći u situaciju da će radnici sami procjenjivati svoje zdravstveno stanje i sami si pisati doznake o bolovanju.
Shvaćamo da postoje opravdani razlozi za izostanke i zato nije namjera liječničkim ispričnicama zamijeniti roditeljsku odgovornost, već spriječiti zloupotrebe kojima se šteti i školi i učenicima. Ograničavanje broja roditeljskih ispričnica nije nametanje nekakvih birokratskih prepreka, nego pokušaj uspostave ravnoteže između povjerenja u roditelje i potrebe za očuvanjem stabilnog i pravičnog obrazovnog sustava."
"Apeliramo da uvažite perspektivu učitelja"
"Smatramo da je nužno uvesti red. Taj red može se postići isključivo postavljanjem jasnih pravila i ograničenja. Takva ili slična pravila postoje i u nekim drugim europskim državama. Stoga podržavamo naše resorno ministarstvo i tražimo da u dogovoru sa strukom i svim relevantnim dionicima odgojno-obrazovnog sustava pronađe odgovarajući model za ograničavanje opravdavanja izostanaka od strane roditelja. Taj model treba biti rezultat dogovora, a ne prepucavanja ili prebacivanja krivnje i odgovornosti između odgojno-obrazovnog i zdravstvenog sustava, roditelja, ministarstava i škole.
Apeliramo da uvažite perspektivu učitelja i nastavnika koji rade školama i imaju neposredan uvid u izazove koje trenutna praksa donosi utvrđivanju i prevenciji velikog broja izostanaka. Ova mjera nije protiv roditelja i liječnika obiteljske medicine, nego za dobrobit djece i njihov bolji uspjeh u školi", piše u otvorenom pismu učiteljska grupa Školska zbornica.
