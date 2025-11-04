Učitelji uzvraćaju liječnicima: "Ne mogu roditelji sami procjenjivati zdravlje djece"

"Svaki sustav ima svoju zadaću i odgovornost. Odgovornost našeg sustava je poučavanje djece, a vašeg briga za njihovo zdravlje. Ne možemo prihvatiti argumentaciju da se određena zdravstvena stanja djece mogu samo tako okarakterizirati kao benigna te u tom smislu odgovornost za procjenu zdravstvenog stanja djeteta prebaciti na roditelje. Niti mi u našem sustavu ne pristajemo na to da osobe koje nisu naše struke procjenjuju znanje učenika, stoga vjerujemo da ni vi ne biste pristali na to da osobe izvan vaše struke procjenjuju zdravstveno stanje djece. Ako prihvatimo takav model, uskoro bismo mogli doći u situaciju da će radnici sami procjenjivati svoje zdravstveno stanje i sami si pisati doznake o bolovanju.