Ministar Ružić najavio sastanak sa socijalnim radnicima: "Ušao sam u temu, imam rješenja, radim na njima"

Socijalni radnici u bijelom su štrajku, upozoravaju da su iscrpili sve mogućnosti utjecaja na uvjete rada te da se njihova upozorenja o problemima u sustavu godinama ignoriraju. Danas je o tome govorio nadležni ministar.
Ministar ministarrada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić najavio je danas kako će se sljedećeg tjedna sastati s njima.
"Ja sam upoznat s nezadovoljstvom dijela zaposlenika. Konkretno, riječ je i o zaposlenicima koji kroz medije prilično uspješno komuniciraju nezadovoljstvo.
Konkretne prijedloge kako unaprijediti položaj socijalnih radnika dobivamo i od njih i od drugih zaposlenika u sustavu.", kaže ministar.
Ružić je danas i najavio sastanak s nezadovoljnim socijalnim radnicima.
"Nitko ne može zanijekati da je glas Komore, glas Sindikata relevantan i vrijedan. Planiram i osobno s njima razgovarati kako bismo temeljem tih zahtjeva unaprijedili sustav.
Detalje ću pitati kolege pri susretu s njima, vjerujem početkom sljedećega tjedna. Njihove zahtjeve sam pročitao iz medija, a vrlo dobro su argumentirani.
Jasno mi je da socijalni radnici trenutno obavljaju i administrativne poslove, a nikome nije u interesu da socijalni randici budu administratori...
Ušao sam u temu, kaže. "Imam rješenja, radim na njima", kaže ministar.
