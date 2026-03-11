Socijalne radnice za N1: Radi nas triput manje od propisanog, a vidjeli smo do kakvih tragedija to može dovesti

"Već smo ranije govorili o brojevima. Možemo istaknuti područni ured Kaštela, koji je s nama jedan od organizatora ovog bijelog štrajka. Mislim da je dovoljno da ljudi zamisle kakav rad, kakvu kvalitetu i kakvu uslugu dobivaju naši korisnici kada, primjerice, u područnom uredu Kaštela prema sistematizaciji treba biti zaposleno 18 socijalnih radnika, a danas ih radi pet. Ni u jednom poslu čovjek ne može kvalitetno raditi ako ga radi s tri osobe manje, a da ne govorimo da radimo isključivo s obiteljima u riziku, žrtvama nasilja, osobama u siromaštvu te osobama s invaliditetom i narušenim zdravljem. Najpotrebitiji i najranjiviji građani dolaze nama, a mi smo od strane naših nadređenih dovedeni u situaciju da socijalni rad provodimo na neprimjeren i nekvalitetan način. Ne možemo raditi prema našim etičkim načelima. Nažalost, već je viđeno kakve se tragedije mogu dogoditi kada sustav socijalne skrbi, a posebno centri, nisu ekipirani i ne mogu pratiti situaciju. Jednostavno ne možemo pratiti svaku obitelj u riziku, a to su rizici koje opća populacija i građani ne mogu ni zamisliti."