BIJELI ŠTRAJK
Socijalne radnice za N1: Radi nas triput manje od propisanog, a vidjeli smo do kakvih tragedija to može dovesti
Inicijativa "Od šutnje do promjene" u ime djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su u bijelom štrajku, uputila je otvoreno pismo ministru rada Alenu Ružiću i zatražila hitan sastanak.
Naime, socijalni radnici upozoravaju da su iscrpili sve mogućnosti utjecaja na uvjete rada te da se njihova upozorenja o problemima u sustavu godinama ignoriraju.
O ozbiljnosti situacije govore i upozorenja s terena - zbog nedostatka kadra i preopterećenosti sustava, tvrde da je samo pitanje vremena kada bi se mogla dogoditi nova tragedija.
O stanju u sustavu s našom novinarkom Katarinom Plantak razgovarale su socijalna radnica Vicenca Baza i magistrica socijalne psihologije Nikolina Sabljić.
"Glavni problemi zbog kojih smo se odlučili na bijeli štrajk su nedostatak stručnog kadra i konstantan odljev stručnih djelatnika. Tu se događa i manipulacija - nama se prividno zapošljavaju novi ljudi, a najčešće se samo mijenjaju ugovori. Kolege koji imaju ugovore na određeno prelaze na neodređeno i tako se popunjavaju radna mjesta ako netko ode, ali se ne dovode novi ljudi kako bi se ispunila sistematizacija. Mi već dulje vrijeme upućujemo dopise prema nadređenima dajući konkretne prijedloge, no konstantno nailazimo na oglušivanje. Sistematizacija je usvojena, ali nikada nije primijenjena", kazala je Nikolina pa dodala:
"Taj problem sada je već jako vidljiv i u našem radu. Nemamo dovoljno vremena da se posvetimo korisnicima i sve se svodi na utrku s rokovima koje moramo ispuniti prema ostalim institucijama. Nemamo vremena posvetiti se ljudima u potrebi kada dođu kod nas jer se sve svodi na uzimanje podataka i ispunjavanje normi koje moramo zadovoljiti. Ako se radna mjesta popunjavaju ljudima koji nisu stručni, to može biti vrlo opasno jer govorimo o ljudima u teškim životnim situacijama i o radu s djecom. Mi moramo odgovarati za naš rad - odgovorni smo pred sudom, DORH-om i, na kraju, prema tim ljudima. Upitno je kako u ovim uvjetima izvršavamo svoj posao."
Na njeno se iskustvo nadovezala i Vicenca.
"Već smo ranije govorili o brojevima. Možemo istaknuti područni ured Kaštela, koji je s nama jedan od organizatora ovog bijelog štrajka. Mislim da je dovoljno da ljudi zamisle kakav rad, kakvu kvalitetu i kakvu uslugu dobivaju naši korisnici kada, primjerice, u područnom uredu Kaštela prema sistematizaciji treba biti zaposleno 18 socijalnih radnika, a danas ih radi pet. Ni u jednom poslu čovjek ne može kvalitetno raditi ako ga radi s tri osobe manje, a da ne govorimo da radimo isključivo s obiteljima u riziku, žrtvama nasilja, osobama u siromaštvu te osobama s invaliditetom i narušenim zdravljem. Najpotrebitiji i najranjiviji građani dolaze nama, a mi smo od strane naših nadređenih dovedeni u situaciju da socijalni rad provodimo na neprimjeren i nekvalitetan način. Ne možemo raditi prema našim etičkim načelima. Nažalost, već je viđeno kakve se tragedije mogu dogoditi kada sustav socijalne skrbi, a posebno centri, nisu ekipirani i ne mogu pratiti situaciju. Jednostavno ne možemo pratiti svaku obitelj u riziku, a to su rizici koje opća populacija i građani ne mogu ni zamisliti."
Od ministra, kažu, traže "neku promjenu, neku riječ, nekakvu akciju", a ne isključuju ni mogućnost generalnog štrajka, dok je za travanj najavljen i prosvjed.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare