Izrazio je zadovoljstvo zbog snažne gospodarsku suradnju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. BiH je pritom peti po veličini trgovinski partner Hrvatske, dok je pak Hrvatska prva po visini izvoza iz Bosne i Hercegovine. Istaknuo je kako su investicije iz Hrvatske u BiH dosegle 1,65 milijardi eura, dok su investicije iz BiH u Hrvatsku već dosegle 838 milijuna eura.