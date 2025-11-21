NEGIRANJE GLASINA
Ministarstvo o Vjesniku: Nema milijunskih gubitaka, zgrada je osigurana kao poslovna
Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine poručili su u petak da je zgrada Vjesnika osigurana kao poslovna zgrada te su, uz detaljno pojašnjenje iznosa premije osiguranja, odbacili navode o mogućem velikom gubitku u odšteti u milijunima eura.
Odlučno odbacujemo medijske napise da je Vjesnik osiguran kao stambena zgrada i da bi zbog toga država mogla izgubiti milijune, istaknuli su iz Ministarstva. Nakon što je u velikom požaru izgorjela zgrada Vjesnika, medijske napise danas je opovrgnuo i potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić.
"Odšteta nakon procjene"
Objasnili su da je zgrada Vjesnika osigurana u Croatia osiguranju (CO) više od 10 godina, da se polica osiguranja uredno obnavljala, posljednji put prije dva mjeseca, kao i da se odnosi na cijeli kompleks Vjesnika - uključujući neboder, aneks i okolne zgrade u površini nešto manjoj od 45.000 metara četvornih, a između ostaloga, pokriva i štetu nastalu od požara.
Iz Ministarstva su napomenuli da su iz Croatia osiguranja, prilikom davanja ponude i određivanja visine same premije i osiguranja, bili upoznati s činjenicom da je riječ o poslovnoj zgradi.
"Ističemo ujedno kako je ugovorenim iznosom osiguranja od 53.548.894,05 eura osiguran rizik od požara do iznosa 1195 eura/m2. Naravno, iznos odštete odredit će se nakon procjene oštećenja", priopćili su.
Dalje su objasnili da je policu osiguranja ugovorio Upravitelj zgrade - tvrtka BMD d.o.o. iz Sesveta u ime svih suvlasnika zgrade Vjesnika i Croatia osiguranja, a nomenklatura, dodali su, ovdje ne čini nikakvu razliku - u polici je navedena 'stambena' zgrada jer je ugovaratelj stanoupravitelj, no zgrada Vjesnika osigurana je po istim uvjetima kao i druge poslovne zgrade u Zagrebu.
Kako su naveli, kod obnove osiguranja u ovoj godini osigurana vrijednost povećana je sa 7,5 milijuna eura na 53,5 milijuna eura "jer je povećana i osigurana kvadratura". "Novom policom dodatno je osiguran cijeli kompleks Vjesnika tj. uključeni su dijelovi koji do tada nisu bili osigurani", precizirali su iz Ministarstva.
"Povećan je i iznos osiguranja po kvadratnom metru na način da je maksimalna vrijednost isplate odštete umjesto na dotadašnjih 500 eura/m2 povećana na 1.195 eura/m2. Slijedom svega navedenoga, za suvlasnike zgrade, od kojih je u većinskom vlasništvu i država s udjelom od 64 posto, nema gubitaka u odšteti s obzirom da je iznos osiguranja jasno definiran policom i zgrada je osigurana kao poslovna", naglasili su iz Ministarstva.
Tu je činjenicu, kažu, potvrdila i sama osiguravajuća kuća. "Naime, Croatia osiguranje je potvrdilo da je šteta već prijavljena. Poručuju da će isplatiti sve štete u pokriću, u skladu sa zakonskim rokovima nakon očevida i utvrđivanje uzroka požara, a nakon što policijski i stručni očevidi završe", stoji u priopćenju.
