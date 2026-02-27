Ministarstvo rada i socijalne politike nakon najave bijelog štrajka pozvalo na dijalog

Kad je riječ o kadrovskim kapacitetima, navode da Hrvatski zavod za socijalni rad kontinuirano provodi zapošljavanja, da su od njegova osnivanja kao samostalne ustanove zaposlena 273 nova radnika, a natječaji su i dalje otvoreni, uključujući i za područne urede Split i Kaštela. Na posljednjem natječaju u Područnom uredu Split u stalni radni odnos primljeno je sedam stručnih radnika.