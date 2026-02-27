Oglas

Split i Kaštela

Ministarstvo rada i socijalne politike nakon najave bijelog štrajka pozvalo na dijalog

Hina
27. velj. 2026. 10:38
Zgrada Ministarstva poljoprivrede."nPhoto: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

U povodu bijelog štrajka stručnih radnika iz područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Splitu i Kaštelima, najavljenog za ponedjeljak, 2. ožujka, iz resornog Ministarstva, koje je upoznato s najavom, pozvali su na dijalog radi cjelovitog unaprjeđenja sustava socijalne skrbi.

Bijeli štrajk će se provoditi na radnim mjestima tako da se zaposlenici strogo drže svih administrativnih procedura i pravila, ali bez prekovremenog rada, kako bi ukazali koliko sustav ovisi o njihovoj predanosti i improvizaciji, a zbog dugogodišnjeg kadrovskog manjka, preopterećenosti administracijom i izostanka dijaloga s Ministarstvom.

Iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike su na upit Hine poručili da su upoznati s najavom štrajka i nezadovoljstvom dijela zaposlenika te ističu kako je važno sve izazove rješavati kroz otvoreni dijalog i u okviru zakonskih procedura, radi cjelovitog unaprjeđenja sustava socijalne skrbi.

Navode i da je ministar već započeo razgovore s relevantnim dionicima, ponajprije s predstavnicima Hrvatske komore socijalnih radnika, a u najkraćem roku planira i sastanke s predstavnicima zaposlenika i sindikata kako bi se izravno raspravilo o ključnim problemima i mogućim rješenjima.

Dodaju da su svjesni opterećenja stručnih radnika u sustavu te ističu da su im administrativno rasterećenje i reorganizacija posla među prioritetima. U tijeku je, navode, priprema konkretnog plana mjera usmjerenog na dugoročno održivo rješenje, odnosno smanjenje administrativnih obveza i vraćanje fokusa na stručni rad s korisnicima.

Kad je riječ o kadrovskim kapacitetima, navode da Hrvatski zavod za socijalni rad kontinuirano provodi zapošljavanja, da su od njegova osnivanja kao samostalne ustanove zaposlena 273 nova radnika, a natječaji su i dalje otvoreni, uključujući i za područne urede Split i Kaštela. Na posljednjem natječaju u Područnom uredu Split u stalni radni odnos primljeno je sedam stručnih radnika.

Prema dostupnim podacima o opterećenosti, dodaju, područni uredi Split i Kaštela ne odstupaju po ukupnom broju postupanja u odnosu na druge područne urede Zavoda. Istodobno, za sve područne urede osiguravaju se potrebni prostorni i organizacijski uvjeti za rad, pri čemu su za Područni ured Kaštela u tijeku aktivnosti vezane uz osiguranje novog poslovnog prostora.

Ministarstvo poručuje kako će u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad i strukom nastaviti jačati kadrovske kapacitete te unaprjeđivati uvjete rada i organizaciju sustava, uz namjeru da se kroz dijalog i konkretne mjere osigura stabilan i funkcionalan sustav socijalne skrbi.

Teme
Administrativno rasterećenje Bijeli štrajk Kadrovski manjak Socijalni dijalog Sustav socijalne skrbi

