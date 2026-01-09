Ministarstvo vanjskih poslova poslalo upozorenje: Izbjegavajte sva putovanja u ovu zemlju

Iz sigurnosnih razloga dodatno se preporučuje izbjegavanje svih putovanja u područje Hormuškog tjesnaca, granična područja s Irakom, Afganistanom, Pakistanom, Armenijom i Azerbajdžanom (unutar 100km). Strogo se preporuča izbjegavanje putovanja u jugoistočnu pokrajinu Sistan i Balučistan koja graniči s Afganistanom i Pakistanom, u kojoj su učestali teroristički napadi krijumčara opojnih droga i separatista na redarstvene snage, a zabilježeni su i slučajevi otmica stranaca.

Preporuča se izbjegavanje mjesta masovnih okupljanja, povorki i prosvjeda te kretanja u blizini vojnih objekata, posebice u gradovima. Nužan je krajnji oprez, pridržavanje naputaka od strane policije i snaga sigurnosti i uputa lokalnih vlasti te redovito praćenje vijesti o sigurnosnom stanju u zemlji, kao i održavanje redovitog kontakta s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Teheranu, stoji u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova.