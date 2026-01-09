Oglas

IRAN

Ministarstvo vanjskih poslova poslalo upozorenje: Izbjegavajte sva putovanja u ovu zemlju

author
N1 Info
|
09. sij. 2026. 22:17
prosvjedi u iranu
AFP

Zbog iznimno nestabilne političke situacije te moguće eskalacije Ministarstvo vanjskih poslova savjetuje izbjegavati sva putovanja na područje IR Iran.

Oglas

Podsjećamo, do sada je nasilje povezano s demonstracijama u Iranu odnijelo najmanje 50 života, dok je više od 2.270 ljudi pritvoreno, a prosvjedi protiv državne vlasti, čini se, ne jenjavaju.

Zbog situacije u zemlji, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske preporučuje izbjegavanje svih putovanja u tu zemlju. U priopćenju stoji:

"Zbog iznimno nestabilne političke situacije te moguće eskalacije savjetujemo izbjegavati sva putovanja na područje IR Iran.

Molimo sve hrvatske državljane koji dulje borave, kao i one koji se trenutno nalaze na području IR Iran da nam dostave svoje kontakt podatke na email adresu Veleposlanstva RH u Teheranu [email protected].

U slučaju hitnosti molimo kontaktirati Veleposlanstvo RH u Teheranu na dežurni broj telefona za državljane RH +98 912 815 4587, napominju iz Ministarstva.

Iz sigurnosnih razloga dodatno se preporučuje izbjegavanje svih putovanja u područje Hormuškog tjesnaca, granična područja s Irakom, Afganistanom, Pakistanom, Armenijom i Azerbajdžanom (unutar 100km). Strogo se preporuča izbjegavanje putovanja u jugoistočnu pokrajinu Sistan i Balučistan koja graniči s Afganistanom i Pakistanom, u kojoj su učestali teroristički napadi krijumčara opojnih droga i separatista na redarstvene snage, a zabilježeni su i slučajevi otmica stranaca.
Preporuča se izbjegavanje mjesta masovnih okupljanja, povorki i prosvjeda te kretanja u blizini vojnih objekata, posebice u gradovima. Nužan je krajnji oprez, pridržavanje naputaka od strane policije i snaga sigurnosti i uputa lokalnih vlasti te redovito praćenje vijesti o sigurnosnom stanju u zemlji, kao i održavanje redovitog kontakta s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Teheranu, stoji u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
MVEP iran ministarstvo vanjskih poslova teheran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ