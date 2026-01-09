Analiza bivšeg MVEP-a
SAD i Izrael napadaju Iran? Kovač: Prebačeni su američki bombarderi
Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske, u razgovoru za N1 BiH izjavio je kako je u tijeku „vojna priprema u Izraelu i u Sjedinjenim Američkim Državama“, da su „američki bombarderi prebačeni preko Europe u Izrael“, eventualno kako bi se „interveniralo u Iranu i srušio tamošnji režim“. Ocijenio je da je takav scenarij moguć jer bi se time „uklonio neprijatelj Izraela, ali i oslabila osovina Kina–Moskva“.
Analitičari sve češće koriste termin „Donrova doktrina“ – spoj izvorne Monroeove doktrine o zabrani pristupa stranim silama i Trumpova agresivnog intervencionizma. Je li ono što gledamo u Venezueli zapravo službeni kraj međunarodnog prava kakvo smo poznavali i početak ere u kojoj sila doslovno piše zakon u vlastitom dvorištu?
Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, odgovara: "Ljudi vrlo često, pa i u samoj politici, donose sudove kratkoročnog karaktera, bez dugoročnog promišljanja. Ako pogledamo u prošlost, vidjet ćemo da je kršenje međunarodnog prava bilo česta pojava. Uvijek je, naravno, pitanje kako se stvari interpretiraju. U ovom će slučaju stručnjaci i pravnici reći da je međunarodno pravo prekršeno. Amerikanci će se pozvati na samoobranu, a na kraju postoji i ona stara narodna: jači tlači. U ovom slučaju to su Amerikanci."
"Sjedinjene Američke Države su najjača svjetska sila i imaju jasnu politiku prema svom „dvorištu“. U međuvremenu su Kinezi ekonomski duboko ušli u zapadnu hemisferu. Kina je prvi trgovinski partner zemalja Južne Amerike, drugi trgovinski partner zemalja Latinske Amerike. Panamskim kanalom upravlja kompanija iz Hong Konga. U Peruu je inaugurirana luka iz koje se gradi željeznička pruga prema Brazilu kako bi se omogućio transport robe iz Kine."
Amerikanci su, zbog svojih strukturnih problema, odlučili intervenirati
"Amerikanci su, zbog svojih strukturnih problema, odlučili intervenirati i na stvari gledaju globalno. To je poruka konkurentima, prvenstveno Kini i Rusiji, da se ne miješaju u njihov prostor. Osim toga, treba uzeti u obzir i unutarnjopolitički aspekt. Ako ste političar i razmišljate o izborima koje morate dobiti, u ovom slučaju Trump ima u studenome tzv. međuizbore za Kongres. Američkom predsjedniku potrebna je podrška Kongresa za provođenje strategija koje želi realizirati. Ako izgubi većinu, vladanje postaje znatno teže."
"Intervencija u Venezueli važna je i za Trumpa jer bi mogla dovesti do nižih cijena energenata, konkretno benzina, uoči izbora. Nafta iz Venezuele je specifična, teža i ne mogu je sve rafinerije prerađivati. Američke rafinerije na jugu SAD-a, osobito u Louisiani i Teksasu, imaju potrebnu tehnologiju. Time bi se mogli otvoriti novi kanali suradnje s američkim naftnim kompanijama i potencijalno nova radna mjesta."
"Postoji, dakle, unutarnjopolitički i vanjskopolitički aspekt, ali se jasno vidi da Amerika pokušava oslabiti saveznike Kine i Rusije, konkretno Venezuelu. Paralelno se događa i Iran – ondje se šire prosvjedi, ali i vojne pripreme u Izraelu i SAD-u. Bombarderi su prebačeni preko Europe u Izrael kako bi se eventualno interveniralo u Iranu i srušio tamošnji režim, ne samo radi uklanjanja strateškog neprijatelja Izraela, nego i radi slabljenja osovine Kina–Moskva–Sjeverna Koreja."
Kako Zapad može braniti suverenitet Kijeva, a istodobno provoditi „Donrovu doktrinu“ u Caracasu?
Opasan presedan bio bi ako Washington kroz „Donrovu doktrinu“ kaže da ima pravo vojno intervenirati ili mijenjati režime u Latinskoj Americi radi vlastite sigurnosti. Ne daje li to savršen alibi Putinu za Ukrajinu ili Xi Jinpingu za Tajvan? Kako Zapad može braniti suverenitet Kijeva, a istodobno provoditi „Donrovu doktrinu“ u Caracasu?
"Ne opravdavam ničije djelovanje izvan vlastitog teritorija", kaže Kovač. "Pokušavam samo pomoći da zajedno sagledamo situaciju i bolje je razumijemo. Rusija je, primjerice, intervenirala u Gruziji kako bi spriječila stvaranje, uvjetno rečeno, neprijateljskog okruženja. Na kraju je intervenirala i u Ukrajini jer je smatrala da bi Ukrajina u potpunosti mogla pasti pod zapadni, odnosno američki utjecaj."
"Logika velikih sila nije logika malih država. Male države nemaju te kapacitete. Velike sile ih imaju. Kina bi zasigurno željela iskoristiti priliku i de facto vratiti Tajvan pod svoj suverenitet. Pitanje je, međutim, ima li Kina kapacitet za takvu operaciju i može li je uspješno provesti bez da se zaglavi u dugotrajnom i neuspješnom vojnom sukobu. Amerikanci sigurno neće dopustiti Kini da radi što želi. To se vidi i u Venezueli i Iranu: bez obzira na partnerstva i oblike suradnje, na nekim će točkama Amerikanci uvijek pokušati spriječiti konkurente da ojačaju i ugroze američke interese."
"Europa je tradicionalno osuđivala intervencionizam, ali sada šuti ili tiho slijedi SAD. Znači li prihvaćanje „Donrove doktrine“ da je Europska unija kapitulirala pred činjenicom da u novom svijetu postoje samo oni koji imaju moć i oni koji slušaju?"
"Europske države izgubile su kapacitet strateškog promišljanja"
"Mislim da su države članice Europske unije izgubile vjeru u vlastitu sposobnost strateškog djelovanja. Da nije tako, sjele bi bez kompleksa i rekle: mi smo s Amerikancima u transatlantskom savezu, ali mi smo odgovorni za red i mir na europskom kontinentu. One se boje povlačenja Amerikanaca jer strahuju od mogućih sukoba među sobom zbog nedostatka povjerenja."
"Europske države izgubile su kapacitet strateškog promišljanja. Sve ovisi o tome mogu li samostalno donositi odluke u vlastitom interesu ili smatraju da netko drugi mora rješavati njihove probleme – u ovom slučaju Amerikanci. Još se uvijek boje jasno artikulirati izvorne europske interese. Iako Amerikanci otvoreno poručuju Europi da preuzme više odgovornosti, Europa taj poziv ne prihvaća, već želi ostati u američkom krilu i prepustiti im brigu o vlastitoj sigurnosti", zaključuje Kovač.
