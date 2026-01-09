SAD i Izrael napadaju Iran? Kovač: Prebačeni su američki bombarderi

"Logika velikih sila nije logika malih država. Male države nemaju te kapacitete. Velike sile ih imaju. Kina bi zasigurno željela iskoristiti priliku i de facto vratiti Tajvan pod svoj suverenitet. Pitanje je, međutim, ima li Kina kapacitet za takvu operaciju i može li je uspješno provesti bez da se zaglavi u dugotrajnom i neuspješnom vojnom sukobu. Amerikanci sigurno neće dopustiti Kini da radi što želi. To se vidi i u Venezueli i Iranu: bez obzira na partnerstva i oblike suradnje, na nekim će točkama Amerikanci uvijek pokušati spriječiti konkurente da ojačaju i ugroze američke interese."