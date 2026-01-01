Aktivnosti koje najavljuju ministarstva za ovu godinu

U prošloj je godini Ministarstvo objavilo više od 170 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te ugovorilo nove projekte vrijedne više od 4 milijarde eura, te 2025. završilo s više od 60 posto ugovorenosti aktualne financijske omotnice. U njoj je Hrvatskoj na razini svih programa na raspolaganju više od 14,5 milijardi eura, što je iznad prosjeka Europske unije.