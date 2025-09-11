Ministrica o dugovima u zdravstvu: Nećemo dozvoliti ugrozu pacijenata

"Moj zadatak je da dovedemo u funkciju financiranje zdravstvenog sustava da ono bude stabilno. Sjetit ćete se da smo govorili o onim financijskim kartonima bolnica i tu je možda dijelom odgovor na vaše pitanje kada kažete da neke nisu uplatile ni centa, a neke više i stabilno funkcioniraju. To su situacije koje mi u zdravstvenom sustavu trebamo sustavno riješiti. Ne bih voljela, nijedan ministar dosad to nije volio, da pričamo o trošku u zdravstvu kao problemu", istaknula je Hrstić.