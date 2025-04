Ahmetović o ostavci Jozić Ileković: Čini mi se da je to stvar dogovora

Podijeli :

Saborska zastupnica iz redova SDP-a Mirela Ahmetović gostovala je kod Anke Bilić Keserović u N1 Studiju uživo gdje je komentirala vijest o ostavci predsjednice Povjerensvta za sprječavanje sukoba interesa, Aleksandre Jozić Ileković.

“Ne mogu reći da nisam očekivala ostavku Aleksandre Jozić Ileković s obzirom da sam predsjednici Povjerenstva za sukob interes uputila jasno pitanje o tome što je značila njena zadnja rečenica u pismu kojem se obratila Odboru za imenovanje, a u kojoj je rekla da više ne može odgovarati za rad tog povjerenstva”, otkriva Mirela Ahmetović.

Izbjegavala potvrditi vijest o ostavci

“Dakle ako ona ne može odgovarati, ona ne želi upravljati više njime”, govori.

“Pitala sam je to s obzirom na činjenicu da sam na sjednici Odbora za imenovanje čula da njeno pismo ne sadrži izrijekom njen zahtjev za razrješenjem pa oni, eto, ne mogu raspraviti o onom što ih obvezuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa, a to je da utvrđuju postoji li razlog za razrješenjem ijednog člana Povjerenstva, a koje bi nastupilo prije isteka mandata. Na to pitanje nije odgovorila, a tada je već ostavku predala u pisarnicu. To je bilo još prije sjednice Antikorupcijskog vijeća, dakle to je već bio završni čin”, razlaže Ahmetović.

Nakon njenog izlaganja je Ahmetović dobila informaciju da je ostavka Jozić Ileković zaprimljena i tek tada je “imala priliku pitati predsjednicu” koja je tek tad potvrdila sumnju o ostavci.

Nikola Mažar iz redova HDZ-a i član Odbora za pravosuđe rekao je ranije u programu N1 da će razmotriti sve okolnosti, saslušati i sad već bivšu predsjednicu, i članove Povjerenstva kako bi razriješili probleme funkcioniranja tog tijela, no nije pojasnio u kojoj će se to formi to saslušanje odviti.

“Ono što smo mi tražili je da predlažemo Odboru za izbor i imenovanja postupi sukladno članku 38. Zakona o sprješavanju sukoba interesa i vidi postoji li razlog za razrješenje predsjednice prije isteka mandata koji traje pet godina. E sad, Ileković je dala neopozivu ostavku koja nije predviđena Zakonom o sprječavanju sukoba interesa”, govori i nadodaje da o tome kakav je Zakon možemo tek kasnije suditi”.

“Jozić Ileković je kao pravnica u potpunosti upoznata s činjenicom da ostavka nije predviđena, a da se kao takva može i ne mora tumačiti kao zahtjev za razrješenjem pa bi u tom slučaju zaštitila Odbor za imenovanja koji većinom drži HDZ”, smatra Ahmetović. Dodaje da se time otvara mogućnost da Odbor raspiše natječaj za novu predsjednicu bez analize rada i problematike unutar samog Povjerenstva.

“Meni se čini da je to nekakav rezultat džentlmentskog dogovora između predsjednice Povjerenstva i vladajuće većine da ne talasaju, da ne uzburkavaju opet javnost činjenicom da se HDZ ne želi baviti borbom protiv korupcije”, zaključuje SDP-ovka.

