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Mišić (SDP): Iznimno je bitno da radnici ZET-a i ZG Holdinga imaju kolektivne ugovore
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) poručio je u srijedu kako je "iznimno bitno" da radnici u ZET-u i Zagrebačkom holdingu imaju potpisane kolektivne ugovore jer, kazao je, oni nisu samo pitanje materijalnih prava nego i drugih prava radnika koja su njihovim istekom ugrožena.
"Ne želimo da radnici u Gradu Zagrebu rade bez kolektivnog ugovora jer kolektivni ugovor nije samo pitanje materijalnih prava nego je i pitanje drugih prava radnika koja su istekom kolektivnog ugovora na neki način ugrožena", istaknuo je Mišić na novinarsko pitanje o njegovim očekivanjima vezano za radnike ZET-a koji će danas odlučiti o kolektivnom ugovoru. Istodobno, arbitraža u ZET-u trebala bi biti gotova do kraja ovog tjedna.
Izrazio je nadu da će radnici ZET-a prihvatiti novi kolektivni ugovor. Podsjetio je da Zagrebački holding i dalje ima produženo važenje Kolektivnog ugovora, ali samo do kraja ove godine.
Potpisivanje kolektivnih ugovora je bitno kako se ne bi dogodila situacija na koju su upozoravali i obrazovni sindikati gdje već tri ili četiri godine nema granskih kolektivnih ugovora, kazao je.
Mišić je izvijestio da je arbitraža u ZET-u završila te da se čeka odluka arbitra koja bi trebala biti možda već i danas, ali svakako do kraja tjedna kako bi se, kao i u Zagrebačkom holdingu, utvrdilo koji su to nužni poslovi koji se moraju raditi u budućim mogućim štrajkovima.
Mišić: I prije štrajka pozivao sam na utvrđivanje nužnih poslova
Podsjetio je da je još i prije štrajka pozvao sindikate i uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se prije nego što se pokreću sindikalne akcije utvrde nužni poslovi koji su potrebni za vrijeme štrajka, ali da tada za to nije bilo dovoljno sluha.
"Nažalost, tada nije bilo dovoljno sluha prvenstveno od strane sindikata, a znamo da je presudom proglašen nezakonit štrajk u ZET-u upravo zbog toga što nisu utvrdili nužne poslove. I nadam se da se više nikada u Zagrebu neće dogoditi da je potpuno blokiran javni prijevoz pa čak i do bolnica gdje de facto osnovna usluga građanima nije bila omogućena", istaknuo je Mišić.
Mišić je rekao i da će na dnevnom redu sutrašnje 14. sjednice Gradske skupštine biti i izvješća gradskih tvrtki za prvih šest mjeseci ove godine, a posebno se osvrnuo na izvješće o poslovanju ZET-a.
Pozitivnim je istaknuo činjenicu da je realizirano i pušteno u promet šest novih niskopodnih tramvaja u vrijednosti 12 milijuna eura, da je završen projekt uspinjače u vrijednosti od sedam milijuna eura te da Grad Zagreb i dalje ima najjeftiniji javni prijevoz, kao i da potiče rad ZET-a visokim subvencijama.
"Dakle, prihodi ZET-a od 76 posto realizirani su upravo kroz subvenciju Grada Zagreba", dodao je.
Naglasio je da je u prvih šest mjeseci ostvareno pet milijuna i 623 tisuće kilometara javnim prijevozom ZET-a, što je, kako je rekao "poprilično fascinantan podatak". Ali, dodao je, ostaje pitanje za sjednicu Gradske skupštine zašto nisu do kraja ostvareni kilometri koji su bili planirani budući da je realizacija osam posto manja od plana. O tome na sutrašnjoj sjednici Skupštine očekujemo odgovore od Uprave ZET-a, kazao je Mišić.
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