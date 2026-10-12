ZET će uskoro dobiti važne odgovore o štrajku, rezultati arbitraže znat će se ovaj tjedan

Jozić je rekao Hini da se radi o "donekle tajnom postupku" pa ne može iznositi pojedinosti, ali da se u srijedu ili četvrtak očekuje konačna arbitražna odluka koja će biti javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu.