Mislila da ulaže u zlato - prevarena za gotovo 100.000 eura

Policija traga za osobom koja je putem interneta prevarila 71-godišnjakinju za više od 98 tisuća eura koje je uplatila misleći da preko interneta ulaže u zlato, doznaje se u splitskoj policiji.
Prevarena žena je u četvrtak policiji prijavila da je tijekom srpnja ove godine putem interneta stupila u kontakt s osobama koje su se predstavljale kao zaposlenici tvrtke koja pruža usluge trgovanja i investiranja.
Nakon što je na internetskoj stranici unijela svoje podatke kontaktirao ju je prevarant koji joj je ponudio da će u njezino ime trgovati zlatom uz proviziju.
U uvjerenju da sudjeluje u legitimnom ulaganju žena je u četiri navrata uplatila ukupno 98.441 euro. Nakon što je zatražila isplatu novca, komunikacija s nepoznatom osobom je prekinuta, a novac joj nije vraćen.
U policiji kažu da provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta počinitelja kaznenog djela prijevare.
