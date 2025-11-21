Oglas

SPLITSKA POLICIJA ISTRAŽUJE

Mislila da ulaže u zlato - prevarena za gotovo 100.000 eura

Hina
21. stu. 2025. 14:40
Policija traga za osobom koja je putem interneta prevarila 71-godišnjakinju za više od 98 tisuća eura koje je uplatila misleći da preko interneta ulaže u zlato, doznaje se u splitskoj policiji.

Prevarena žena je u četvrtak policiji prijavila da je tijekom srpnja ove godine putem interneta stupila u kontakt s osobama koje su se predstavljale kao zaposlenici tvrtke koja pruža usluge trgovanja i investiranja.

Nakon što je na internetskoj stranici unijela svoje podatke kontaktirao ju je prevarant koji joj je ponudio da će u njezino ime trgovati zlatom uz proviziju. 

U uvjerenju da sudjeluje u legitimnom ulaganju žena je u četiri navrata uplatila ukupno 98.441 euro. Nakon što je zatražila isplatu novca, komunikacija s nepoznatom osobom je prekinuta, a novac joj nije vraćen.

U policiji kažu da provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta počinitelja kaznenog djela prijevare.

Teme
online prevara policija prevara scam zlato

