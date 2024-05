Mještani Tugara prosvjeduju nakon otvaranja omiške obilaznice: “Čeka nas pakao”

Podijeli :

Mještani Tugara, okupljeni ispod mosta Cetina, izrazili su snažno negodovanje puštanjem omiške obilaznice u promet. Prosvjedom su poručili kako je nužna bila prethodna sanacija županijske ceste kroz njihovo mjesto kao i kroz Srinjine, stoga traže hitnu reakciju.

“Prvi je prosvjed bio 5 do 12, drugi 4 do 12, sad je 12.30 – kasno je već za nas. Ovog ljeta čeka nas dodatan pakao. Imamo pet i pol kilometara prometnice bez nogostupa. Na bilo kojoj dionici – do vrtića, škole, trgovine – jednostavno se hoda po cesti.”

“Na nekim je mjestima nemoguće mimoići se. Velik je kamionski promet, sve je više i biciklističkog, uz to pješaci… Stvarno nam postaje sve gore”, kazao je za Dalmatinski portal Frane Novaković, vijećnik jednog od mjesnih odbora s područja Tugara.

Prilikom otvaranja omiške obilaznice istaknuto je kako su imovinsko-pravni odnosi bili ključna prepreka pri rekonstrukciji. Novaković je napomenuo kako se ona počela planirati prije šest godina te kako mu navedena teza ne drži vodu.

“Imovinsko-pravni odnosi neće biti problem jer se ide na izvlaštenje, cesta je od državnog prioriteta. Dakle, stvar je u kašnjenju, u neispunjenim obećanjima. Svašta nam je obećavano. Nastavit ćemo s prosvjedima, bit ćemo uporni jer nam je jedino to preostalo”, kazao je Novaković.

“U planu su i prosvjedni prelasci preko zebre u mjestu kad se intenzivira sezona dok se nešto ne konkretizira. Znače nam samo ugovori, raspisivanje javne nabave, odabir izvođača…”, uzvratio je Novaković na konstataciju predstavnika medija kako su nadležni najavili početak radova do kraja tekuće godine.

Špiro Bulić, također aktivan u mjesnom odboru, naglasio je kako se Tugarani ne protive mostu, već puštanju prometa preko Tugara i Srinjina prije zatražene rekonstrukcije ceste. U tom je kontekstu podsjetio kako je još 2018. održan prvi sastanak sa Županijskom upravom za ceste.

“Danas se otvorio most, a kod nas se ništa nije napravilo, izuzev dva ležeća, u 6-7 godina. Predsjednici naših mjesnih odbora razgovarali su s ministrom Olegom Butkovićem, rekao im je kako će učiniti sve potrebno. Dosad nije znao za problem?”, zapitao se Bulić.

Rekao je i kako će morati izdržati sezonu jer u Tugarama žive; ne mogu se iseliti ni zaustaviti promet, no očekuje da se obećanja konačno ispune, prenosi Dalmatinski portal. Obrušio se potom na omiškog gradonačelnika Ivu Tomasovića, uz konstataciju kako ne mari za njihove probleme.

“Mi spadamo pod Grad Omiš, Tugare su dio grada. A naš gradonačelnik kao grad vidi Fošal i Priko. Već mu Zakučac nije grad, pogotovo mi gore na brijegu pet kilometara dalje. Visok je – mogao bi malo vidjeti i preko brda”, zaključio je Bulić.

