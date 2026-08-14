vatrena stihija
Stanovnik Omiša koji je pomagao gasiti požar za N1: "Išli smo više srcem nego pameću"
Naša Vesela Šegvić Kordić razgovarala je s Franom Đakovićem, stanovnikom Omiša koji je pomogao u borbi s vatrom tijekom velikog požara u njegovom gradu.
Oglas
"Gledali smo Hajduk pa je nestalo struje, onda smo vidjeli da smo u problemima. Obukli smo se u dugačke rukave, dugačke hlače, navlažili ručnike i krenuli zalijevati", kazao je Franom Đaković.
Mještanin kaže kako se sa svojom obitelji cijelu noć borio protiv vatre te je uspio spasiti kuću.
Obranili kuću
"Uspjeli smo kuću obraniti, ali se sporadično pojavljivala sitna vatra, ali smo cijelu noć to branili, nismo dali. Bilo nas je strah, da vam budem iskren, tek sad ujutro mislim da nismo baš bili svoji, išli smo više sa srcem nego pameću. Ali cijeli život radite za to, zamislite da vam to nestane u jednom času."
"Nije nam baš bio život ugrožen, ali u jednom trenu, kada je vjetar krenuo, mislili smo odustati. Srećom, okrenuo se vjetar. Gostima turistima smo rekli da je možda najpametnije da ostanu u kući, ali da ne možemo odlučiti u njihovo ime. Sugerirali smo im da se spuste do mora. Odlučili su ostati, a onda su evakuirani brodom", kaže.
Dodao je kako je tek danas u potpunosti osvijestio što se dogodilo.
"Jednom susjedu preko puta mene izgorio je apartman. Jedan prijatelj mi je pokazivao slike požara od prošle godine. Nisam baš mislio da je to tako, dok čovjek ne osjeti na vlastitoj koži... Sada kad sam se malo ohladio zapravo sam se zabrinuo koliko smo hrabri bili. Ali nismo dopustili da nam požar uništi kuću", kaže gospodin Đaković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas