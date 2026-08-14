"Nije nam baš bio život ugrožen, ali u jednom trenu, kada je vjetar krenuo, mislili smo odustati. Srećom, okrenuo se vjetar. Gostima turistima smo rekli da je možda najpametnije da ostanu u kući, ali da ne možemo odlučiti u njihovo ime. Sugerirali smo im da se spuste do mora. Odlučili su ostati, a onda su evakuirani brodom", kaže.