"Taj zakon ima jako puno diskriminirajućih problema. Po našem Ustavu, obrana je zadaća svih punoljetnih građana, i muškaraca i žena, i doista činjenica prednosti zapošljavanja u državnoj službi što će mahom koristiti muškarci kojima je vojno osposobljavanje obavezno je i možemo biti diskriminirajuće za žene. Ja se bojim da ako će ti ročnici to masovno koristiti da mi za 10 godina gotovo nećemo imati ženu u državnoj upravi", zaključila je Lugarić.