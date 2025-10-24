Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala Zakon o obrani, ali se prvo osvrnula na problem femicida i činimo li kao društvo i sustav dovoljno da se nasilje prevenira i da se žrtvama omogući sve potrebno.
"Ne činimo. Imamo značajno više femicida u odnosu na milijun stanovnika nego ostatak Europske unije. Naravno da svako ubojstvo ne možemo spriječiti. Međutim, meni se čini da svi mi moramo napraviti sve što možemo i koliko možemo da ono što se može spriječiti doista i bude spriječeno. Tragično je da u državi u kojoj imamo velik broj ubojstva žena, velik broj nasilja, mi smanjujemo sredstva", rekla je Lugarić.
Chat control
Lugarić se osvrnula i na temu "chat controla" i obrazložila zašto se njena stranka ne zalaže "za potpuni uvid u privatnost".
"Mi sada nemamo chat control, ali svejedno je ovaj gnjusan čovjek koji je vodio veliku grupu s pedofilskim sadržajem pronađen i to samo pokazuje da sa ciljanim akcijama mogu i trebaju pronaći one koji rade gnjusne zločine prema djeci. Nama ne treba chat control da bismo pronalazili kriminalce i pedofile nego nam treba koordinirana policijska akcija", smatra Lugarić.
Zakon o obrani
Komentirala je za kraj i uvođenje temeljne vojne obuke.
"Taj zakon ima jako puno diskriminirajućih problema. Po našem Ustavu, obrana je zadaća svih punoljetnih građana, i muškaraca i žena, i doista činjenica prednosti zapošljavanja u državnoj službi što će mahom koristiti muškarci kojima je vojno osposobljavanje obavezno je i možemo biti diskriminirajuće za žene. Ja se bojim da ako će ti ročnici to masovno koristiti da mi za 10 godina gotovo nećemo imati ženu u državnoj upravi", zaključila je Lugarić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
