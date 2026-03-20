PREDSJEDNIK U SLUNJU
FOTO / Milanović ročnicima: Dragovoljno ste prihvatili obuku i prisegu hrvatskoj državi
Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je u petak na Vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u Slunju davanju prisege prvih 200 ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju, poručivši kako su dragovoljno prihvatili obuku te položiti prisegu hrvatskoj državi, Ustavu i zakonima.
Milanović je rekao da Hrvatska 18 godina nije imala novačenja jer je tada odaziv na novačenje bio mali, no da država sada ima potrebu za profesionalnom vojskom i aktivnom pričuvom.
"Praktički su svi birali civilno služenje, to je ustavna mogućnost i kategorija, tako da se tada od toga odustalo. Ovo danas je i rezultat potrebe Hrvatske da ima vojsku, da je popuni, da pored profesionalne vojske imamo i pričuvu", kazao je Milanović dodavši kako će ročnici vrijeme provedeno na obuci sigurno pamtiti kao kvalitetan period života, novo iskustvo, a za Hrvatsku dosta važno.
Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Izrazio je nadu da će ročnicima ono što će naučiti biti samo nadopuna znanja i da to neće u nuždi morati koristiti.
"Želim vam uspjeh, zadovoljstvo i dobro raspoloženje te da se vratite u svoje uspješne civilne živote. Ako netko odabere vojnu profesiju, svaka čast. Vojska je stega i hijerarhija, ali s humanim licem, bez zlostavljanja, prijateljstvo, bratstvo među vojnicima, hrabrost i odgovornost", poručio je Milanović.
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Tihomir Kundid kazao je kako je pred ročnicima intenzivni ciklus osposobljavanja.
"Vojsku simbolizira visoka razina stege, no ne one koja ugnjetava, nego one koja vas drži uspravnim kad je najteže. Prihvatite izazove ne kao prepreku, nego kao priliku za razvoj novih sposobnosti i za to da postanete snažniji, odlučniji i da imate višu razinu povjerenja u sebe", poručio im je Kundid.
Državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović rekao je da prisega simbolizira spremnost mladih da preuzmu odgovornost za sigurnost i obranu Hrvatske.
"Prisega je simbol poštovanja, odgovornosti i pripadnosti, trenutak ponosa za vas, vaše obitelji i cijelu domovinu. Ona podsjeća na branitelje koji su omogućili slobodnu Hrvatsku. Živimo njihovu ostavštinu koja obvezuje i nadahnjuje", rekao je Matanović.
Svečanoj prisezi danas je u pristupio ukupno 801 ročnik na tri lokacije, u vojarni "123. Brigade HV" u Požegi 400 ročnika od čega 82 žene, u vojarni "general Andrija Matijaš Pauk" u Kninu 201 ročnik te na Vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja 200 ročnika.
Prvi ročnici, koji su 2007. godište, primat će mjesečnu naknadu od oko 1100 eura. Vrijeme provedeno na obuci, u trajanju od dva mjeseca, bit će im uračunato u radni staž, a pod jednakim uvjetima ostvarivat će i prednost pri zapošljavanju u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave.
