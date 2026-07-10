Mladom Ircu koji je napao policajce u Novalji određen istražni zatvor

Hrvatska policija, Ministarstvo pravosuđa te Županijski sud u Zadru odbacili su te tvrdnje, ističući da mu je od uhićenja pružena potrebna zdravstvena skrb, uključujući liječničke preglede i terapiju, te da istražni zatvorenici imaju osiguranu medicinsku skrb u zatvorskom sustavu, a po potrebi i izvan njega.