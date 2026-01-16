Mlinarić: Dat ću pravnom timu da postupa protiv Miokovićeve izjave o Bleiburgu

"Ispred Centra dr. Ivana Šretera svaku takvu izjavu dat ću pravnom timu da postupa po zakonu. Pa će se likovi koji daju takve izjave - od Srbije i Bosne i Hercegovine do bilo koje države - dobro zamisliti kada dođu na hrvatsku granicu", rekao je Mlinarić, koji je i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.