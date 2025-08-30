Šuta: Prema Splitu krenuo brod koji će otegliti Moby Drea

Potvrđujući danas da je za Split krenuo Protug 75, tegljač koji će otegliti brod Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda, splitski gradonačelnik Šuta najavio je da će se u srijedu održati tematska sjednica Gradskog vijeća, na kojoj će splitski vijećnici "zajednički donijeti prijedlog o budućnosti brodogradnje i upravljanju prostorom Brodosplita. Prijedlog će biti upućen predsjedniku Vlade i nadležnim ministarstvima", rekao je gradonačelnik Šuta.