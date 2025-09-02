Nakon što je već mjesec dana usidren ispred Brodosplita, talijanski brod Moby Drea, na kojem se nalazi 250 tona panela s azbestom, u utorak odlazi iz Splita.
Oglas
Tegljač Protug 75 počeo je u utorak popodne tegljenje talijanskog broda Moby Drea, koji je bio mjesec dana privezan u Brodosplitovoj luci kako bi mu uklonili 250 tona azbestnih panela iz putničkih kabina, čime je ispoštovan rok koji je zadalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
Paneli s 250 tona azbesta
Brod Moby Drea, na kojem se nalaze na kojem se nalaze paneli s azbestom, ukupno 250 tona, dotegljen je u Brodosplitovu luku posljednjeg dana srpnja, na uklanjanje pregradnih zidova panela ispunjenih azbestom, koji se nalaze u putničkim kabinama.
To je uznemirilo građane, koje je podržao i gradonačelnik Tomislav Šuta, pa su se okupili u Građansku inicijativu Zdravi Split i održali nekoliko prosvjeda zahtijevajući da brod što prije napusti škver.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je 11. kolovoza rješenje o odlasku broda iz brodogradilišta i hrvatskog teritorijalnog mora u roku sedam dana. Nakon toga je djelomično uvažilo zahtjev vlasnika broda, tvrtke Med Fuel S.r.l., i produljilo rok za uklanjanje broda za dodatnih 15 dana, zbog složenih logističkih i tehničkih priprema.
Rasprava o budućnosti Brodosplita, Šuta predložio oduzimanje koncesije
Ministarstvo je zabranilo izvođenje bilo kakvih radova na uklanjanju azbestnih ploča s broda te naložilo Lučkoj kapetaniji Split da nadzire provedbu rješenja. Vlasnik broda je odmah obustavio sve radove, uključujući uklanjanje pregrada koje sadrže azbest, naglasivši da nastoje postupati u skladu sa zakonom i sigurnosnim standardima.
Splitski gradski vijećnici u srijedu će na tematskoj sjednici Gradskog vijeća raspravljati o budućnosti brodogradnje i Brodosplita. Gradonačelnik Šuta predlaže da se Brodosplitu oduzme koncesija zbog neplaćanja obveza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas