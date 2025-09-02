Tegljač Protug 75 počeo je u utorak popodne tegljenje talijanskog broda Moby Drea, koji je bio mjesec dana privezan u Brodosplitovoj luci kako bi mu uklonili 250 tona azbestnih panela iz putničkih kabina, čime je ispoštovan rok koji je zadalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.