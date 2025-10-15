Modni lanac poslao važnu obavijest kupcima nakon hakerskog napada

Modni lanac Mango objavio je kako je došlo do neovlaštenog pristupa određenim osobnim podacima kupaca putem jedne od vanjskih marketinških službi s kojom surađuje.
Tvrtka navodi da se incident odnosi isključivo na kontaktne podatke korištene u marketinškim kampanjama, poput imena (bez prezimena), države, poštanskog broja, adrese e-pošte i broja telefona.
Iz Manga ističu kako njihova informatička infrastruktura i korporativni sustavi nisu bili ugroženi, te da bankovni podaci, brojevi kreditnih kartica, osobni dokumenti, pristupni podaci i lozinke kupaca nisu kompromitirani.
Čim su postali svjesni situacije, iz tvrtke su poručili da su odmah aktivirali sve sigurnosne protokole, a o incidentu su obavijestili nadležna tijela i agenciju za zaštitu podataka, u skladu s propisima i internim procedurama.
Mango je objavio priopćenje kao mjeru opreza te pozvao korisnike da budu oprezni u slučaju sumnjivih poruka ili poziva u kojima se traže neuobičajene radnje.
"Za dodatne informacije kupci se mogu obratiti Službi za korisnike putem e-pošte na adresu [email protected] ili telefonom na broj +34 93 860 24 24. Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti i zahvaljujemo kupcima na povjerenju i lojalnosti", navode iz Manga.
