PROBOJ U SUSTAV

Modni lanac poslao važnu obavijest kupcima nakon hakerskog napada

N1 Info
15. lis. 2025. 16:42
shopping-center-g2e3b83b07_1920
PIxabay / Ilustracija

Modni lanac Mango objavio je kako je došlo do neovlaštenog pristupa određenim osobnim podacima kupaca putem jedne od vanjskih marketinških službi s kojom surađuje.

Tvrtka navodi da se incident odnosi isključivo na kontaktne podatke korištene u marketinškim kampanjama, poput imena (bez prezimena), države, poštanskog broja, adrese e-pošte i broja telefona.

Iz Manga ističu kako njihova informatička infrastruktura i korporativni sustavi nisu bili ugroženi, te da bankovni podaci, brojevi kreditnih kartica, osobni dokumenti, pristupni podaci i lozinke kupaca nisu kompromitirani.

Čim su postali svjesni situacije, iz tvrtke su poručili da su odmah aktivirali sve sigurnosne protokole, a o incidentu su obavijestili nadležna tijela i agenciju za zaštitu podataka, u skladu s propisima i internim procedurama.

Mango je objavio priopćenje kao mjeru opreza te pozvao korisnike da budu oprezni u slučaju sumnjivih poruka ili poziva u kojima se traže neuobičajene radnje.

"Za dodatne informacije kupci se mogu obratiti Službi za korisnike putem e-pošte na adresu [email protected] ili telefonom na broj +34 93 860 24 24. Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti i zahvaljujemo kupcima na povjerenju i lojalnosti", navode iz Manga.

Teme
hakeri mango napad proboj

