Mons. Koren ukazao na zanimljiv detalj o kardinalima koji će birati papu

"Kardinalima se sada obraća kardinal Re koji ima oko 90 godina i vi gledate kako je to čovjek optimizma i snažne životne energije koji po ničemu ne odaje da je u zalazu života. On je vrlo jasan u porukama i lijepo je naglasio dar zapovijedi ljubavi, ali i poniznost i služenje... Istaknuo je i kako je Gospodin to učinio i onome tko ga je izdao", navodi Koren aludirajući na riječi kardinala Rea tijekom mise koju su kardinali služili prije početka konklave.