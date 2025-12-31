MORH: Godina 2025. obilježena je povijesnim ulaganjima u obranu Hrvatske

"Ministarstvo obrane RH i Hrvatska vojska (HV) u 2025. ostvarili su snažan i vidljiv napredak u jačanju obrambenih sposobnosti Republike Hrvatske. Godinu obilježavaju značajna ulaganja u opremanje i modernizaciju, povećanje operativne spremnosti te sustavno ulaganje u ljude – temelj svake snažne i moderne vojske. Tijekom ove godine ostvareni su najveći iskoraci u modernizaciji HV-a u posljednjih nekoliko desetljeća, a Vlada RH osigurala je izdvajanje od 2,08 posto BDP-a za obranu, čime je dodatno potvrđena strateška važnost sigurnosti i obrane", istaknuli su iz MORH-a.