Od uvođenja vojnog roka do modernizacije naoružanja: Ovi događaji su obilježili hrvatsku obranu

Osobama koje zbog vjerskih ili moralnih razloga ne žele sudjelovati u vojničkim dužnostima, mogu se pozvati na prigovor savjesti. U tom slučaju mogu birati između obuke u Civilnoj zaštiti koja traje tri mjeseca ili u jedinicama lokalne samouprave u trajanju od četiri mjeseca. Za obuku u Civilnoj zaštiti predviđena je mjesečna naknada od 250 eura, a u drugom slučaju ona iznosi 100 eura.