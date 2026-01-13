Oglas

MORH najavljuje moguće probijanje zvučnog zida iznad devet županija

N1 info / Hina
13. sij. 2026. 09:23
Hrvatski Rafalei
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ), piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila, u utorak od 10 do 15 sati provodit će redovite letačke aktivnosti te se može očekivati probijanje zvučnog zida odnosno kratkotrajna pojačana buka, izvijestilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.

HRZ sve aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, navodi MORH.

