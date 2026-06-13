Plenković najavio smanjenje cijena goriva pa poručio oporbi: Ako nas ne znate nakon 10 godina, radite što želite!

Na potpitanje jesu li ga iz tog ministarstva dosada upozoravali da nešto nije u redu, odgovorio je da su takve novinarske upadice kao da se s njime igra ping-pong da pobijedi. A nitko neće pobijediti, ni vi niti nitko od vaših kolega. Ja nisam tu da radim 'feed in', s unaprijed pripremljenim prilozima, nego da hrvatskoj javnosti rastumačim o čemu se radi, rekao je.