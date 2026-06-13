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nije više "navijački folklor"

Torcidaši pripremali napad na sezonce iz Srbije. Ivana Marković: "Već predugo šutimo"

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N1 Info
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13. lip. 2026. 17:43
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Ivana Markovic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska policija uhitila je skupinu od 14 osoba koje su došle na otok Hvar s namjerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, priopćila je splitsko-dalmatinska policija.

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Kako su izvijestili hrvatski mediji, riječ je o pripadnicima navijačke skupine Torcida, koji su gliserom doplovili iz Trogira i Kaštela do uvale Stiniva Bruška na Hvaru.

Sa sobom su imali teleskopsku palicu, drvene palice i sredstva za maskiranje, a policija navodi da su dogovorili fizički napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije.

Na društvenim se mrežama oglasila gradonačelnica Supetra, SDP-ova Ivana Marković, koja je poručila da se više nije riječ o "navijačkom folkloru", beć nasilju i mržnji.

"Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo "hrabri" govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave.

Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih. Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku.

A mi već predugo šutimo", napisala je na Facebooku.

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Teme
hvar ivana marković navijači policija torcida

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