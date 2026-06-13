nije više "navijački folklor"
Torcidaši pripremali napad na sezonce iz Srbije. Ivana Marković: "Već predugo šutimo"
Hrvatska policija uhitila je skupinu od 14 osoba koje su došle na otok Hvar s namjerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, priopćila je splitsko-dalmatinska policija.
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Kako su izvijestili hrvatski mediji, riječ je o pripadnicima navijačke skupine Torcida, koji su gliserom doplovili iz Trogira i Kaštela do uvale Stiniva Bruška na Hvaru.
Sa sobom su imali teleskopsku palicu, drvene palice i sredstva za maskiranje, a policija navodi da su dogovorili fizički napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije.
Na društvenim se mrežama oglasila gradonačelnica Supetra, SDP-ova Ivana Marković, koja je poručila da se više nije riječ o "navijačkom folkloru", beć nasilju i mržnji.
"Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo "hrabri" govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave.
Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih. Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku.
A mi već predugo šutimo", napisala je na Facebooku.
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