Most traži izlazak Hrvatske iz Koalicije voljnih

"Očito nismo naučili povijesnu lekciju. Vi nas možete stavljati u kućice koje god hoćete, ali ovdje su preopasne stvari u pitanju, riječ je o nacionalnoj sigurnosti. Ovo treba deeskalirati. Shvaćate li vi situaciju u kojoj se mi nalazimo? Tuđi načelnici nas označavaju kao mete. Da ne govorim o huškanju Zelenskog. Mi u tome sudjelovati nećemo, a vi, zajedno sa svima koji imate takve stavove, slobodno marš na Rusiju“, kazao je Troskot.