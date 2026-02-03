Analitičar o SDP-ovoj pedagoškoj mjeri HDZ-u: "Hajdaš Dončić je brzo reterirao, neće to dugo trajati"

"Svaki javni nastup je i parada jakih riječi, ali Hajdaš Dončić u biti ne griješi kada kaže da Plenković glumi desničara. On je lišen svake ideologije i morala i spreman je ostvariti ciljeve po svaku cijenu. A u politici kad zaplivate previše udesno, a on je to očigledno učinio, svaki povratak je vrlo težak. Plenković će na sljedećim izborima vjerojatno ići na kombinaciju u kojoj će okupiti čitavu desnicu oko HDZ-a i prekriti je svojom šapom. Uostalom, nema se kamo više širiti osim na desno i mislim da će to biti sadržaj njegovog djelovanja u u iduće dvije i pol godine do parlamentarnih izbora. U tom smislu, Hajdaš Dončić je u pravu", smatra Pecnik.