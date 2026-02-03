ZAMRZNUTI PREGOVORI
Analitičar o SDP-ovoj pedagoškoj mjeri HDZ-u: "Hajdaš Dončić je brzo reterirao, neće to dugo trajati"
Gostujući u utorak na N1 televiziji, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić potvrdio je da je njegova stranka zamrznula pregovore s HDZ-om o izboru troje sudaca Ustavnog suda na mjesta upražnjena prošle godine.
Pregovori SDP-a i HDZ-a započeli su sredinom siječnja u napetoj atmosferi jer je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković prije toga poručio da će imenovanja troje sudaca biti vezana s procesom izbora predsjednika Vrhovnog suda.
Sljedeći sastanak predstavnika HDZ-a i SDP-a trebao se održati ovih dana no nakon što su Plenković i Vlada u ponedjeljak preuzeli organizaciju dočeka rukometaša uz sudjelovanje Marka Perkovića Thompsona, na što zagrebačka vlast nije htjela pristati, SDP je odlučio zamrznuti pregovore o izboru sudaca Ustavnog suda.
"Nikakve pedagoške mjere ne utječu na HDZ"
Štoviše, iz SDP-a su najprije objavili da "prekidaju sve pregovore" oko izbora triju ustavnih sudaca tvrdeći da više ne mogu sjediti za sitim stolom s onima koji krše Ustav. U utorak je, pak, Hajdaš Dončić na N1 pomirljivije izjavio da SDP "nije zatvorio vrata pregovorima s HDZ-om".
"Malo su na ledu neko vrijeme, to je odgojno-obrazovna mjera jer vidimo da krše Ustav. Nisam zatvorio vrata razgovorima s HDZ-om, samo su trenutno suspendirani zbog ponašanja", kazao je.
Komentirajući tu odluku, politički analitičar Jaroslav Pecnik kazao je da nikakve pedagoške mjere ne mogu utjecati na HDZ pa ni Hajdaš Dončićeve.
"Hajdaš Dončić je očito shvatio da se zaletio pa je već idući dan reterirao. SDP ne može prekinuti pregovore s HDZ-om, a ni dugo ih držati zamrznutima jer će se pojaviti još nešto oko čega će morati pregovarati i dogovarati se. Neke stvari za koje mi možda i ne znamo rješavat će se u nekom paketu. Stoga mislim da je ovo SDP-ovo 'zamrzavanje' pregovora privremena pedagoška mjera i da će pregovori ubrzo opet biti pokrenuti."
"Kad odete previše udesno povratak je težak"
Šef SDP-a je tijekom gostovanja na N1 u više navrata prozvao Plenkovića da se "slizao s krajnjom desnicom" i da "izigrava radikalnog desničara".
"Svaki javni nastup je i parada jakih riječi, ali Hajdaš Dončić u biti ne griješi kada kaže da Plenković glumi desničara. On je lišen svake ideologije i morala i spreman je ostvariti ciljeve po svaku cijenu. A u politici kad zaplivate previše udesno, a on je to očigledno učinio, svaki povratak je vrlo težak. Plenković će na sljedećim izborima vjerojatno ići na kombinaciju u kojoj će okupiti čitavu desnicu oko HDZ-a i prekriti je svojom šapom. Uostalom, nema se kamo više širiti osim na desno i mislim da će to biti sadržaj njegovog djelovanja u u iduće dvije i pol godine do parlamentarnih izbora. U tom smislu, Hajdaš Dončić je u pravu", smatra Pecnik.
Plenković dobio rundu, Tomašević dobiva meč
U sukobu oko dočeka rukometaša politički su profitirali, kaže Pecnik, i Plenković i Tomislav Tomašević.
"Trenutni pobjednik je Plenković jer se pokazao kao lider koji povlači potez kada drugi neće. Na stranu to što je manipulirao činjenicama, ali je kroz tu manipulaciju nametnuo sebe kao onoga koji je omogućio da Hrvatska dostojanstveno proslavi uspjeh naši sportaša, a što po njemu 'anacionalna i rigidna ljevica' nije željela. S druge strane, Tomaševićev dobitak vidjet će se kasnije. Recimo da je Plenković dobio rundu, ali meč će dobiti Tomašević jer je pokazao da poštuje Ustav i zakone. Ako na tome bude stalno inzistirao, a mislim da hoće, dugoročno će dobiti."
Što se tiče SDP-a i Dončića u ovoj situaciji, Pecnik procjenjuje da su najviše izgubili jer su Tomašević i Možemo vjerojatno pridobili i dio birača nezadovoljnih SDP-om.
"Doduše, SDP je na svojoj konvenciji prošloga vikenda iznio niz značajnih ideja i prijedloga te pokazao da se polako vraća socijaldemokraciji. Da samoga sebe demantiram jer sam tvrdio kako on nije sposoban za to, Dončić je ipak pokazao da može ići tim putem. Pitanje je samo koliko će izdržati", rekao je Pecnik.
