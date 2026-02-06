Policija istražuje simpatizera HDZ-a koji je na dočeku vikao "Za dom spremni"

Matanović je u kratkom razgovoru za Index rekao da je simpatizer HDZ-a. Na svom profilu, koji također više nije javno dostupan, ranije je objavljivao fotografije s predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem, za kojeg je napisao da ga "inspirira". Objavljivao je i fotografije s Gordanom Jandrokovićem, Brankom Bačićem i drugim dužnosnicima te stranke te je bio aktivan na stranicama Mladeži HDZ-a.