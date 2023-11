Može li se Banožić nakon ovoga vratiti u politiku? “Nagledali smo se svačega”

Podijeli :

Novinarke Nataša Škaričić iz Novosti i Dora Kršul iz Telegrama gostovale su kod Mile Moralić u Točki na tjedan gdje su komentirale prometnu nesreću sada već bivšeg ministra obrane Marija Banožića.

Škaričić tvrdi kako ju nije iznenadila reakcija premijer Plenkovića koji je razriješio Banožića ministra dužnosti. “Kad se ŽDO oglasilo bilo je jasno da je naglasak na ponašanju Banožića. Nisu rekli kriv je, ali je rečeno da je neoprezno pretjecao. Plenković je praktičan u ovakvim situacijama i ako je moć na njegovoj strani on neće smijenit ministra, ali ovo sada je grozan događaj, a i u predizbornom smo stanju”, rekla je.

Kršul se slaže da je odluka bila očekivana. “Plenković svoje ministre ne smjenjuje i ustraje na njime kroz koje-kakve afere, ali ljudski se činilo kako je ovo granica ispod koje neće ići. Nadam se da će se Banožić u potpunosti oporaviti i odgovarati za ovo”, navela je.

Slaže se i da je Banožić bio najslabija karika u Vladi. “I ja sam imala prilike prolistati njegov doktorat i on je upitan jer piše da graničimo s Austrijom. On je u akademskom sustavu doktor znanosti i kao takav gradi svoju karijeru. On je na osječkoj Ekonomiji pokrenuo postupak da ga se izabere u naslovnog izvanrednog profesora, što znači da nema radni odnos, ali hoće samo titulu”, kazala je Kršul.

Banožiću prijeti višegodišnji zatvor

Dodala je da ta priča nema epilog. “Bila je najava da će osječki fakultet ispitati profesore koji su pozitivno ocijenili njegov priručnik, a prema mojim informacijama oni su se na fakultetskom vijeću ispričali. Banožić, osim što je povukao postupak za napredovanje u izvanrednog, rekao da uživa u svojoj karijeri i akademskom zvanju”, navela je.

Napominju i da su se uz Banožića vezale brojne afere, a da mu je na ruku išlo konstanto prozivanje od strane predsjednika Milanovića. “To može biti djelomično točno. Tu se generalno radi o autokratskom vladanju Plenkovića koji ne misli da je dužan zbog demokratskih standarda postupati nego kako njega neka osobna stvar goni tako odlučuje. Radi se o neshvaćanju premijera da mora postupiti u interesu javnosti”, rekla je Škaričić.

Na pitanje o eventualnom povratku u politiku, Kršul kaže da je teško prognozirati. “Možemo očekivati, nakon što se oporavi, da nastavi s akademskom karijerom jer se on ne stidi tog svog puta. Nagledali smo se svačega, tako da je sve moguće”, navela je.

“Banožić je u politiku ušao zahvaljujući jednom cijelu nizu događaja i previranja u HDZ-u”, dodala je Škaričić.

