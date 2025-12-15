Analiza tomislava klauškog
Može li se oporba ujediniti i tko im može biti lider?
Kolumnist 24sata, Tomislav Klauški, bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o paketu "Bačićevih zakona".
Oglas
Dio oporbe održao je u Saboru press konferenciju kako bi poručili javnosti da im je nakana - "zaustaviti zakon o prostornoj devastaciji".
"HDZ želi neutralizirati lokalne sredine u kojima nije na vlasti"
"Oporba je pogodila temu za koju nitko ne može reći da je ideološka, ljevičarska nego da je konkretna jer se to tiče i sredina u kojima nije oporba na vlasti. HDZ želi neutralizirati neke lokalne sredine u kojima nije na vlasti i kroz te odredbe zakona da Ministarstvo premosti davanje dozvola koje bi lokalna uprava otezala. To je možda i obračun HDZ-a s lokalnim upravama koje vodi oporba", govori nam Tomislav Klauški.
"HDZ je bio u ofenzivi i sada su opet u defenzivi"
Zašto HDZ toliko inzistira na tom zakonu?
"Izgleda kao da se žuri iz određenog razloga. HDZ je bio u ofenzivi zbog Marka Perkovića Thompsona, prosvjeda i sada su opet u defenzivi zbog zakona za koji su mogli osigurati malo bolju proceduru da im to prođe. Ipak oni kontroliraju većinu, kakva god ona bila", rekao je Klauški.
Komentirao je i od oporbe najavljenu ocjenu ustavnosti zakona i referendum: "HDZ računa na Ustavni sud jer su tamo njegovi ljudi. HDZ je tijekom godina zauzimao institucije, sudove, DORH. HDZ ima zacrtani hodogram i nije ih strah što će se dogoditi sa zakonom."
Klauški navodi da je odbijanje oporbenih amandmana parlamentarna praksa: "Bilo bi čudno da se događa bilo što drugo nego da HDZ odbija amandmane SDP-a i Možemo."
Tko je lider oporbe?
"To je vječito pitanje, tko je lider oporbe se priča zadnjih 30 godina. Lider oporbe je bio Zoran Milanović, a postavlja se pitanje koje oporbe. Siniša Hajdaš Dončić se mora nametnuti u stranci, a pogotovo u javnosti kao netko tko će ujediniti, ne samo SDP, nego i širu oporbu u Saboru i skupiti sljedbu te dobiti kredibilitet u javnosti. SDP ima predsjednika koji kaže da je stručan u nekim stvarima, ali nije to ta politika. Ova tema je prilika da se profilira SDP, a vidjet ćemo je li to odskočna daska ili će na tome više profitirati Možemo", odgovorio je Klauški.
Klauški je komentirao i neriješena pitanja s kojima se suočava Vlada:
"Otklon Andreja Plenkovića prema desnici je bio signal da će tamo pronaći utočište ako sljedeća godina bude obilježena socijalnim nemirima. Plenković se na sjednici Vlade branio time da neće presušiti europski novac, to je nešto na čemu on bazira svoj opstanak. Možda je to bio signal da nam iduća godina neće biti dobra te da je Vlada pod pritiskom. HDZ-ova većina je disciplinirana za razliku od oporbe. Još uvijek o HDZ-u sve ovisi i HDZ bi sam sebi trebao prvo presuditi kao što je bilo u proteklih par navrata kada je padao s vlasti."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas