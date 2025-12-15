"To je vječito pitanje, tko je lider oporbe se priča zadnjih 30 godina. Lider oporbe je bio Zoran Milanović, a postavlja se pitanje koje oporbe. Siniša Hajdaš Dončić se mora nametnuti u stranci, a pogotovo u javnosti kao netko tko će ujediniti, ne samo SDP, nego i širu oporbu u Saboru i skupiti sljedbu te dobiti kredibilitet u javnosti. SDP ima predsjednika koji kaže da je stručan u nekim stvarima, ali nije to ta politika. Ova tema je prilika da se profilira SDP, a vidjet ćemo je li to odskočna daska ili će na tome više profitirati Možemo", odgovorio je Klauški.