Napad u strogom centru Zagreba, grupa pretukla dvojicu. Jedan teško ozlijeđen

Ozlijeđenim muškarcima liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Liječnici su utvrdili da je 30-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede, dok je 29-godišnjak teško ozlijeđen. Zagrebačka policija pokrenula je kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelje.