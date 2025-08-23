Napad u strogom centru Zagreba, grupa pretukla dvojicu. Jedan teško ozlijeđen

U centru Zagreba, u Tkalčićevoj ulici, u petak navečer dogodio se brutalan napad u kojem je teško ozlijeđen 29-godišnji muškarac.
Oglas
Incident se zbio oko 22:20 sati na terasi jednog ugostiteljskog objekta, gdje je skupina nepoznatih napadača fizički i tupim predmetom nasrnula na dvojicu muškaraca, starosti 29 i 30 godina, javlja se iz zagrebačke policije.
Obojica zbrinuta u bolnici
Ozlijeđenim muškarcima liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Liječnici su utvrdili da je 30-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede, dok je 29-godišnjak teško ozlijeđen. Zagrebačka policija pokrenula je kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas