Dvojica u bolnici

Napad u strogom centru Zagreba, grupa pretukla dvojicu. Jedan teško ozlijeđen

N1 Info
23. kol. 2025. 11:30
U centru Zagreba, u Tkalčićevoj ulici, u petak navečer dogodio se brutalan napad u kojem je teško ozlijeđen 29-godišnji muškarac.

Incident se zbio oko 22:20 sati na terasi jednog ugostiteljskog objekta, gdje je skupina nepoznatih napadača fizički i tupim predmetom nasrnula na dvojicu muškaraca, starosti 29 i 30 godina, javlja se iz zagrebačke policije.

Obojica zbrinuta u bolnici

Ozlijeđenim muškarcima liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Liječnici su utvrdili da je 30-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede, dok je 29-godišnjak teško ozlijeđen. Zagrebačka policija pokrenula je kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelje.

Zagreb

