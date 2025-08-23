Branitelji zaustavili predstavu u Benkovcu, organizatorica: Policija je gledala u tišini

"Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od 'vođa' benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira", napisala je Vrsaljko.