"Premijer već oko godinu dana za sve optužuje histeričnu ljevicu, da bi se pokazalo istinitim to što ona govori. Ima uz sebe taj Domovinski pokret koji može otrpjeti sve. Što se Hrebaka i HSLS-a tiče, nisu liberali da bi štitili svoje i svoju poziciju nego liberalne vrijednosti, liberalne demokracije. Ako to zaista štitite, trebate prvi reagirati. I to već kad je potpredsjednik Vlade Ivan Anušić rekao da je na koncertu viknuo "spremni" nakon Thompsonova "za dom". Tad se vidjelo da ti liberali imaju želudac od titana", kazala je Mrak Taritaš pa nastavila: