SLUČAJ DABRO
Mrak Taritaš o Hrebakovom ultimatumu: Liberali imaju želudac od titana
Bivša ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš (GLAS) u Novom danu s Ninom Kljenak, komentirala je ultimatum HSLS-ova Darija Hrebaka premijeru Andreju Plenkoviću.
"Premijer već oko godinu dana za sve optužuje histeričnu ljevicu, da bi se pokazalo istinitim to što ona govori. Ima uz sebe taj Domovinski pokret koji može otrpjeti sve. Što se Hrebaka i HSLS-a tiče, nisu liberali da bi štitili svoje i svoju poziciju nego liberalne vrijednosti, liberalne demokracije. Ako to zaista štitite, trebate prvi reagirati. I to već kad je potpredsjednik Vlade Ivan Anušić rekao da je na koncertu viknuo "spremni" nakon Thompsonova "za dom". Tad se vidjelo da ti liberali imaju želudac od titana", kazala je Mrak Taritaš pa nastavila:
"Također, nisu ništa rekli oko pobačaja i oko roditelja njegovatelja. Sve trpe i samo idu prema naprijed. Bilo je puno trenutaka kad se moglo reći da je dosta. Ovo nije priča o prošlosti nego o budućnosti."
Je li sad dosta?
"Da se to htjelo reći, trenutak bi bio jučer. Moglo se reći da neće biti glasovanja o ministru (sutra u 12 sati, op.a.) dok se to ne riješi. Da je zaista dosta, 30 dana ne bi bilo potrebno. Time Hrebak od sebe čini neuvjerljivu figuru."
Objasnila je kako bi ona riješila situaciju.
"Izbori. Vrlo jednostavno. Novim izborima bismo vidjeli gdje smo i što smo. To je jedino ispravno rješenje. Ali, Domovinski pokret odgovara HDZ-u, čiji su članovi imali blage reakcije. Ovo su ozbiljne stvari. Dabro je bio potpredsjednik Vlade. Taj čovjek je pucao iz oružja, davao je oružje maloljetnoj djeci, a da ne pričam kako se ne zna ni je li stvarno diplomirao. Uz to, nakon svega je šetao kao narodni heroj Zagrebom s predsjednikom stranke Ivanom Penavom."
Naglasila je i da su temelji ove zemlje antifašistički.
"Da, treba raspravljati i o zločinima partizana, koji su se dogodili. Ali, da netko sad vraća i hvali jedan fašistički, genocidni režim... To neće ići i ne smije ići u 2026. Ostavljanje statusa quo je zapravo spašavanje Plenkovića da ostane premijer."
Smatra da je svako preslagivanje u ovom trenutku neozbiljno i da su izbori jedino što ima smisla. Osobno je doživjela nešto slično kad je HNS koalirao s HDZ-om.
"Odmah sam znala da u tome neću sudjelovati jer se ne bih mogla pogledati u ogledalo", prisjetila se.
Priuštivo stanovanje
Potom se okrenula Zakonu o priuštivom stanovanju.
"U startu sam govorila da sve skupa neće ići u dobrom smjeru jer je ovo tapkanje u magli i nekakvi probni baloni. Govorimo o 600.000 praznih stanova, a to je imaginarna brojka. Nitko ne zna koliko ih ima, u kojem su stanju, jesu li kupljeni u svrhu pranja novca i da li se stvarno ne koriste. Takvi projekti su propali u drugim zemljama i ne znam zašto mislimo da smo pametniji? Ne pomaže se ljudima koji imaju problem nego se pomaže nekome da postane još bogatiji."
Pojasnila je da se kroz Program poticane stanogradnje (POS) u deset godina Plenkovića na vlasti izgradilo 900 stanova.
"Za vrijeme mog mandata, u četiri godine, se izgradilo oko 1500 POS stanova. Oni sad govore da će do 2028. biti izgrađeno njih 9000. To je još jedna šarena laža. Bojim se da će zbog njihovog poteza porasti cijena najma za sve", zaključila je Anka Mrak Taritaš.
