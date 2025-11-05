"Bolnice moraju omogućiti da se radi popodne i po noći. Zašto se dijagnostike koje su u bolnici ne rade navečer ili tijekom noći, a preko dana za pacijente s uputnicama. Nijedna administracija nije uspjela to razriješiti. Imamo najviše CT-a i magneta u Europi, a imamo liste čekanja. To je apsolutni nonsens", smatra Mrsić pa predlaže prvu mjeru - razdvajanje dvojnog rada liječnika. Kako kaže, to neće riješiti situaciju, no tu ne smije biti iznimki. Također naglašava da treba riješiti i centralizirano naručivanje.