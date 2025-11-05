"Dijagnoza" našeg zdravstva
Mrsić: Imamo najviše CT-a i magneta u Europi, a imamo liste čekanja. To je apsolutni nonsens
Bivši ministar rada Mirando Mrsić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Razgovarali su o odluci ministra Fuchsa da izostanke učenika kraće od tri dana više neće moći opravdavati roditelji neograničen broj puta. Govorio je i o "amerikanizaciji" zdravstvenog sustava
O ispričnicama
"Ministarstvo prosvjete prebacuje vrući krumpir na zdravstveni sustav. Jer što će se događati? Roditelj će zvati liječnika i reći da napiše ispričnicu za sina koji je ostao doma i bit će isto kao da su išli kod liječnika po ispričnice", rekao je Mirando Mrsić i dodao kako smatra da "ako je imalo pameti" da se od toga treba - odustati.
"Neće riješiti problem, a bespotrebno će opteretiti sustav. Jedna od glupljih ideja koja je izašla iz Ministarstva obrazovanja. Umjesto da krenu od sebe, od škola, od sustava, od načina rada u školama, kako učimo djecu...", govori bivši ministar.
Čekanje u bolnicama
Među postupcima na koje se najduže čeka u bolnicama, kako smo pisali ranije su ultrazvuk dojke, pedijatrijska endokrinologija, ultrazvuk testisa, gastrologija, pulmologija pa i prvi pregled dječjeg psihologa.
Za sve čeka se otprilike godinu do godinu i pol dana.
"Liste čekanja su dijagnoza našeg zdravstvenog sustava jer ako prvi pregled zakažete za godinu dana, stvari će biti lošije nešto su bile. Ako trebate pregled, trebate ga sada. To je stvar organizacije sustava, a kad gledamo liste čekanja tu ima više uzroka koji se preklapaju rekao je pa nabraja:
"Prvo je dvojni rad liječnika, onih koji rade paralelno kod privatnika i u bolnicama, a njima je u interesu da liste budu duže da pacijenti odu u privatnu skrb", rekao je.
Kao drugi uzrok navodi radno vrijeme.
"Najviše CT-a i magneta u Europi"
"Bolnice moraju omogućiti da se radi popodne i po noći. Zašto se dijagnostike koje su u bolnici ne rade navečer ili tijekom noći, a preko dana za pacijente s uputnicama. Nijedna administracija nije uspjela to razriješiti. Imamo najviše CT-a i magneta u Europi, a imamo liste čekanja. To je apsolutni nonsens", smatra Mrsić pa predlaže prvu mjeru - razdvajanje dvojnog rada liječnika. Kako kaže, to neće riješiti situaciju, no tu ne smije biti iznimki. Također naglašava da treba riješiti i centralizirano naručivanje.
Kako uvjeriti liječnike u takve mjere koje im nisu u interesu?
"Ministar zdravstva mora biti osoba koja nema problema da se vrati u sustav. S druge strane, nešto što bi se moglo sada napraviti jest da se HZZO počne ponašati kao osiguravajuća kuća i da se napravi centralizirano naručivanje", sugerira.
Premijer je izjavio nedavno da je zdravstvo reformirano.
"U Hrvatskoj ako imate novaca ćete se liječiti, a ako nemate - sjedite i plačete. Upozoravam na to godinama, otkad je Vili Beroš krenuo u tu famoznu reformu sam rekao da će biti amerikanizacija zdravstvenog sustava. I to se sada vidi. To je krimen HDZ-a prema zdravstvu, de facto su ga isporučili privatnicima", naglasio je.
