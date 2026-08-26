AFERA NAKAZE
MUP se oglasio nakon svjedočenja policajke: "Policajcima mora biti osigurana institucionalna zaštita"
MUP se oglasio nakon iskaza policijske službenice na jučerašnjem suđenju na Općinskom sudu u Karlovcu, poručivši da su njezini navodi već obuhvaćeni izvidima nadležnog državnog odvjetništva.
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Sindikat policijskih službenika Hrvatske zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, ponovno otvarajući pitanje odgovornosti vrha policije u slučaju povezanom s aferom "Nakaze".
Afera "nakaze" ponovno je aktualizirana jučerašnjeg suđenja na Općinskom sudu u Karlovcu, na kojem je policijska službenica svjedočila o okolnostima koje su, prema sindikatu, važne za cijeli slučaj.
Afera "Nakaze" povezana je sa suđenjem Anni Dujić, a upravo su okolnosti o kojima se govorilo tijekom sudskog postupka ponovno otvorile pitanje postupanja policije i odgovornosti nadležnih.
MUP: Milina i ranije govorio kako policajci imaju njegovu punu potporu te da im mora biti osigurana institucionalna zaštita
Ministarstvo unutarnjih poslova u reagiranju navodi da su iskaz policijske službenice i navodi koje je iznijela tijekom svjedočenja već obuhvaćeni izvidima koje je provelo nadležno državno odvjetništvo.
U okviru tih izvida policija je, na zahtjev državnog odvjetništva, dostavila i očitovanja svojih službenika.
"MUP ne može komentirati sadržaj pojedinih iskaza niti prejudicirati ocjene i odluke nadležnih pravosudnih tijela", poručili su, podsjećajući da je državno odvjetništvo nadležno procijeniti proizlaze li iz utvrđenih činjenica elementi kaznenog djela i postoje li razlozi za daljnje postupanje.
Iz MUP-a ističu i da je Nikola Milina i ranije javno govorio kako policajci koji svoj posao obavljaju zakonito, profesionalno i u skladu s pravilima struke imaju njegovu punu potporu te im mora biti osigurana institucionalna zaštita.
"To načelo vrijedi jednako za sve policijske službenike te se dosljedno primjenjuje i u ovom slučaju", poručili su iz MUP-a.
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