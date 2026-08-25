Počelo suđenje kćeri moćnog HDZ-ovca. Policajka: Opsovala mi je majku, pokazala srednji prst...

"Dobila sam naredbu da moram zatvoriti cestu jer je požar došao blizu kuća. Zamijetila sam vozilo koje je dolazilo velikom brzinom iz smjera Laškovice. Kada sam vidjela da se ne zaustavlja i da se kreće brzo, podigla sam stop-palicu i izašla van da bi me vidjela. Usporila je, ali se nije zaustavila, na što sam se vratila dva, tri koraka unatrag, da bi mi se automobilom, branikom, naslonila na koljena", ispričala je policajka.