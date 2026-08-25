AFERA "NAKAZE"
Počelo suđenje kćeri moćnog HDZ-ovca. Policajka: Opsovala mi je majku, pokazala srednji prst...
Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Anni Dujić zbog "afere Nakaze".
Podsjetimo, Annu Dujić, kćer bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, optužnica tereti da je u srpnju 2024. na području Šibensko-kninske županije koje je policija osiguravala zbog požara odbila postupiti po naredbi policajke da zaustavi automobil.
Nakon toga je u pokušaju zaobilaženja policijske blokade nastavila voziti prema policajki koja je zakoračila unatrag kako bi izbjegla nalet vozila. Terete ju i da je pred televizijskim kamerama tog dana zaprijetila istoj policajki.
Na sudu se danas izjasnila da se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice, kazneno djelo prisile prema službenoj osobi i kazneno djelo prijetnje. Kad ju je sutkinja pitala zašto se ne smatra krivom, Dujić je odgovorila: "Zato što to nisam napravila", prenosi Index.hr.
Svjedočila policajka
Pred sudom je svjedočila policajka, koja je opisala prvi susret s Annom Dujić tijekom požara.
"Dobila sam naredbu da moram zatvoriti cestu jer je požar došao blizu kuća. Zamijetila sam vozilo koje je dolazilo velikom brzinom iz smjera Laškovice. Kada sam vidjela da se ne zaustavlja i da se kreće brzo, podigla sam stop-palicu i izašla van da bi me vidjela. Usporila je, ali se nije zaustavila, na što sam se vratila dva, tri koraka unatrag, da bi mi se automobilom, branikom, naslonila na koljena", ispričala je policajka.
Dodala je da se Dujić potom oglušila na naredbu da se okrene. Prema njezinu iskazu, opsovala joj je majku, pokazala srednji prst i otišla.
Policajka je nastavila kako se požar potom proširio do Ljupčića te je od ljudi zatražila da premjeste vozila zbog opasnosti od širenja vatre. U posljednjem automobilu bile su Anna Dujić, a na suvozačkom mjestu njena majka. Kad ih je zatražila da se maknu od požara, ispričala je, Dujić joj je opet pokazala srednji prst te se odvezla prema novinarima koji su snimali na krajnjoj granici požarišta.
Potom je ispričala da je, nakon što je vidjela prilog RTL-a pitala policijskog načelnika kako prijaviti Dujić. "Njegov pomoćnik odmahnuo je glavom, rekao da od toga nema ništa i da su oni cijeli život broj jedan u svemu", rekla je policajka, prenosi Index.hr.
Na pitanje odvjetnika kako se osjećala kada je vidjela prijetnju na televiziji, policajka je rekla: "Osjećala sam se užasno. Imala sam tada jedno dijete u kući, i bila trudna s drugim. Bojala sam se za sebe i svoju obitelj".
Dodala je da su je načelnik i njegov zamjenik cijelo vrijeme odvraćali od toga da prijavi Annu Dujić te joj govorili da će joj se Dujići osvetiti.
Vatrogasce i policajce na požarištu nazivala nakazama
Podsjetimo, riječ je o slučaju koji je isprva vodilo šibensko Općinsko državno odvjetništvo koje je odbacilo kaznenu prijavu policajke protiv Dujić, a postupak je, nakon provedenog nadzora, DORH povjerio karlovačkom tužiteljstvu koje je ponovno otvorilo istragu.
U prijavi zbog prisile prema službenoj osobi, policajka je navela da ju je Anna Dujić vrijeđala psovkama te ju gotovo pregazila kako bi prošla kroz cestovnu blokadu postavljenu zbog požara.
Prijavu je podnijela dva dana nakon incidenta kada je Annu Dujić prepoznala na snimci koju su prenosili mediji i društvene mreže, a na kojoj zajedno s majkom, vatrogasce i policajce na požarištu naziva nakazama, vrijeđa ih i psuje. Dujić je naknadno kazala da je sve izrekla u afektu i ispričala se.
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